Silvia Jauregi deja la secretaría general de Podemos Pamplona ante "la deriva del partido"

Silvia Jauregi Virto ha anunciado este jueves su renuncia somo secretaria general de Podemos en Pamplona "ante la lenta e inexorable deriva ideológica del partido ante muchos principios de justicia social y democrática que considero básicos".

Igualmente, Silvia Jauregi se muestra en una nota disconforme "ante la flagrante involución política del partido durante las ultimas semana a la hora de afrontar sin tapujos la posibilidad de liderar un verdadero proceso constituyente ante un histórico momento como es el proces".

Por último, cita "la invitación velada de nuestros dos secretarios generales, estatal y foral, a que abandonemos el partido quienes sentimos y somos críticos ante esta situación de deterioro y desilusión general".

Así, Silvia Jauregi ha afirmado que no ha tenido "más que aceptar la tozuda realidad" y descubrir que ya no encuentra su" ilusión" ni su "rasmia por liderar, ni siquiera por acompañar en nada, a este proyecto llamado Podemos".

Jauregi ha anunciado así la dimisión de su cargo y el abandono "definitivo" del partido, "tras tres años involucrada en un proyecto en el que he estado plenamente comprometida, en el que he vertido muchas ilusiones y al que he dedicado incontables veladas y jornadas".

Según ha señalado, "ha sido una difícil decisión que he tomado tras un tiempo necesario de reflexión y de incertidumbre". "Llegué a Podemos totalmente atraída por su ilusionante creación y convencida de su eficacia ante la necesidad de cambiar una sociedad anclada en un status quo construido a raíz y en torno al Régimen del 78 y que condenaba a la mayoría social a vivir en la precariedad frente a los intolerables privilegios de una minoría", ha sostenido.

"Eramos entonces un partido capaz de defender unos sólidos principios políticos impugnatorios de esta realidad y también capaces de ofrecer alternativas coherentes con nuestros objetivos". "Mi ilusión y compromiso con este partido alcanzó su máximo cuando presenté mi candidatura a la secretaría general de Pamplona apoyada en un equipo de colaboradores y un programa político dirigido a construir un modelo de ciudad desde abajo y contando con la participación activa de todos los agentes involucrados en el desarrollo de nuestros barrios y de nuestra ciudad a lo largo de las próximas legislaturas", ha afirmado.

Sin embargo, ha señalado que "ha llegado el momento de hacerme a un lado, de agradecer una y mil veces el apoyo a todos aquellos que un día creyeron y siguen creyendo en mí".

