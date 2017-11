Un pamplonés denuncia el envenenamiento de su perra en La Taconera

La historia de Maya, una perrita que murió este viernes tras ser envenenada en el parque de La Taconera de Pamplona, está siendo muy difundida en Twitter después de que su dueño Alberto decidiera hacer público el caso y hacer un llamamiento a que más personas denuncien si a sus mascotas les ha ocurrido algo similar.

Alberto tuiteó el 8 de noviembre que Maya, adoptada en una protectora de Granada y que hubiera cumplido cinco años en diciembre, había sido envenenada con raticida:

Han envenenado a mi Maya en Pamplona y se a morir. No tengo palabras para expresar la impotencia que siento de que haya gente así dejando veneno en los parques… pic.twitter.com/qjGBToeNIO

Este pamplonés fue contando en la red social la evolución de su perrita en la clínica veterinaria a la que acudió cuando percibió los primeros síntomas:

Aunque temblorosa, Maya puede caminar tras atenderle el veterinario de urgencia. Le han puesto vitamina K para generar plaquetas y está respondiendo bien. No tienen por qué quedarle secuelas. Aún es pronto para cualquier pronóstico. Pero parece que podría salir adelante... ♥ pic.twitter.com/00QpesL4eM

Otros usuarios de Twitter se animaron a contar experiencias similares:

Aquí en mi barrio ha ocurrido algo igual. Con suerte al primer perrillo que probó algo del veneno matarratas que echaron para que no hubiese perros por la zona se recuperó porque lo atacaron rápido, yo que tengo perro estoy desconsolada con lo tuyo... me parece inhumano... ánimo pic.twitter.com/XQWrEtBGSL

Además, Alberto explicó en la red social cómo funciona el veneno del raticida y animó a ir al veterinario ante los primeros síntomas, ya que el efecto no es inmediato:

Por explicar cómo mata un raticida: las sociedades de ratas mantienen a los ejemplares débiles (viejas, cojas) vivos para que prueben primero la nueva comida. Si esa rata muere, el resto ya no come. Por eso, los raticidas se idean para no dar síntomas y matar quizá días después. pic.twitter.com/e0ripQgpty