UPN rechaza que Pamplona cobre por conocer las escuelas infantiles

Actualizada 09/11/2017 a las 19:06

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha rechazado "los planes de Asiron de cobrar a otros ayuntamientos y entidades por conocer el proyecto pedagógico de las escuelas infantiles de la ciudad".

Los regionalistas han recordado que en la sesión de la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de los centros 0-3 de Pamplona celebrada el 9 de octubre "el cuatripartito en bloque aprobó el cobro 60 euros por persona a todo el que visite las escuelas".

Una iniciativa que contó con los votos en contra de los concejales de UPN al entender que "la Junta no es el órgano competente para aprobar un precio público y que no existía estudio económico alguno que justificara esa cantidad". También señalaron que "el pago extra a los profesionales del organismo no puede hacerse al margen de lo recogido en el convenio".

Asimismo, recordaron que "el intento de instaurar este nuevo precio se hacía apenas una semana después de la celebración del pleno que aprobó inicialmente todas las tasas y precios públicos municipales," por lo que criticaron "la descoordinación y nula planificación del cuatripartito".

La formación ha criticado que los concejales de EH Bildu, Geroa Bai, IE y Aranzadi "insistieron en seguir adelante sin acceder a la realización de los informes pertinentes, pese a la advertencia de que ni el fondo ni la forma del expediente tenían sentido alguno,". Por eso, UPN ha solicitado un informe al área de Hacienda del Ayuntamiento, "que todavía no ha sido entregado".

Los regionalistas han informado en un comunicado que el expediente "se encuentra de momento paralizado, después de que el 30 de octubre se reconociera que el acuerdo del cuatripartito no se podía aplicar", por lo que consideran que "se ha confirmado" que el expediente "no ha llevado la tramitación adecuada". Por este motivo, UPN ha pedido que la Junta de Gobierno lo anule, "porque no puede constar como aprobado un acuerdo administrativamente incorrecto".

Los regionalistas han destacado que "el intercambio de experiencias entre administraciones es algo habitual y muy enriquecedor". "Las escuelas infantiles de Pamplona han sido desde hace décadas espejo de las administraciones que querían mejorar sus proyectos pedagógicos en el ciclo 0-3 y de igual manera los técnicos de nuestra ciudad han ido a otros lugares a conocer experiencias en éste y en otros ámbitos", han resaltado.

Por eso, UPN ha criticado "el poco rigor y la mala imagen que sufre Pamplona por intentar arañar un limitado rédito económico a lo que siempre se ha entendido como parte de la cortesía entre administraciones". "Conocer otros proyectos y otros puntos de vista e intercambiar conocimiento siempre resulta mucho más enriquecedor que encerrarse en uno mismo y redunda en un mejor servicio a los ciudadanos", han aseverado.

"Esta actitud contrasta con los numerosos viajes realizados por los miembros del cuatripartito, a cargo del Ayuntamiento, a eventos organizados por ciudades gobernadas habitualmente por marcas locales de Podemos", ha apuntado la formación.