Actualizada 08/11/2017 a las 11:50

La exposición ‘Arrastoak / Huellas’ ha levantado un muro de 12 metros de largo y más de 2,3 metros de alto en pleno Paseo de Sarasate. A lo largo de él pueden se puede ver y vivir las imágenes, los testimonios y objetos de refugiados, de desplazados, de personas que tuvieron que salir de casa para buscar refugio o una vida mejor.

Los datos indican que hoy más de 65 millones de personas han abandonado su hogar a la fuerza. Este hecho, moverse para sobrevivir, choca de frente con una realizad violenta: la del muro. Otro dato: cada año se producen medio millón de toneladas de alambre de espino, esto son 8 millones de kilómetros de verjas, suficiente para dar la vuelta a la Tierra 200 veces.

Desde hoy miércoles hasta el próximo sábado 25 de noviembre, este muro interrumpirá el paso a quienes transiten por el Paseo de Sarasate. Es precisamente lo que busca: parar a la gente y provocar la reflexión. La exposición ha sido visitada esta mañana por la concejala delegada de Cultura y Educación, Maider Beloki, acompañada por los autores.

El origen de los contenidos expuestos, gráficos narrativos y materiales, es principalmente fruto del trabajo periodístico y documental que, desde 2012 hasta 2017, de forma intermitente, han elaborado los reporteros pamploneses Unai Beroiz Nieto, Daniel Burgui Iguzkiza y Luis Carmona Juanmartiñena en el desempeño de su profesión en diferentes puntos de algunas fronteras europeas.

Cuenta Daniel Burgui, comisario además de la exposición, que su principal objetivo durante estos días es hacer pensar a la gente y enseñar. La describe como una ‘galería de guerrilla’ que no dejará indiferente al paseante. Un muro que gira para abrir después una zona de recogimiento y cobertizo donde albergar objetos. A ello se une su carácter didáctico, con textos e indicaciones sobre la realidad de fronteras y muros que están viviendo.

La exposición está compuesta por un centenar de fotografías de diferentes tamaños y de objetos, diferentes objetos que los tres fotógrafos encontraron en las playas a un lado y al otro de la “frontera” de las playas de Turquía y Grecia. Hay pasaportes, ropa, fotos familiares, chalecos hinchables testimonio del mayor éxodo y migración forzosa de la historia de la humanidad. De esta manera, esta muestra lleva al espacio público mensajes y estímulos que, además de explicar, expresan emociones y describen con contexto político, social y documental un hecho de actualidad.

TRÁNSITOS, UN MUNDO EN MOVIMIENTO

La exposición forma parte de ‘Tránsitos, un mundo en movimiento / Iragateak, mugitzen ari den mundua’, un ciclo de actividades y acciones culturales promovidas por el Ayuntamiento de Pamplona para acercarse a comprender las migraciones forzosas y también para rendir homenaje a esos millones de personas en tránsito en civivox Iturrama con ‘L’Escale’, de Kaveh Bakhtiari, con presentación a cargo de Manuel Martorell.

El martes 14, civivox San Jorge acogerá ‘La permanence’, de Alice Diop, presentado por Fermín Martinet, y el martes 21, ‘Odysseus 2.0', de Andrea de Georgio y Luca Pistone. El miércoles 22, las proyecciones se trasladan a civivox Iturrama, con una doble sesión con ‘Wait just wait’, de Javier Julio, que será presentada por el propio director y por Íñigo Gutiérrez, uno de los fundadores de la ONG Salvamento marítimo, recién regresados de Malta, y ‘The island of all together’, de Philp Brink y Marieke van der Velden.

El ciclo concluirá el viernes 24 de noviembre en civivox Mendillorri con la proyección de ‘Refugiados: camino a ninguna parte’, de Unax Blanco Azpiri y Asier García Matías. Todas las proyecciones comienzan a las 19 horas y la entrada será libre.