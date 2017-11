Llega a la Casa de la Juventud la cuarta edición de Pamplona Anime

Actualizada 08/11/2017 a las 16:34

La Casa de la Juventud acogerá este próximo viernes 11 y el sábado 12 la cuarta edición de Pamplona Anime, una cita impulsada por la Asociación Cultural Navar-Manga. Por primera vez en un festival de cine de animación japonesa de Navarra las series o películas se emitirán subtituladas atendiendo a un criterio de accesibilidad. Este festival sigue apostando por combinar películas y series recientes con otras ya consagradas que se encuentran en el catálogo de las distribuidoras. De entre los audiovisuales que se proyectarán este año se cuenta con el catálogo Jointo y series originales de la plataforma Netflix.

La exhibición de anime viene de nuevo acompañada por actividades variadas para los ‘otakus’, los amantes de la cultura japonesa, un grupo cada vez mayor y del que forman parte muchos jóvenes. A lo largo de los dos días habrá videojuegos, consolas en juego libre y dos talleres. En esta ocasión, además del de Pixel Art y chapas, ya realizado otras veces, se contará con un taller de iniciación al dibujo de Manga (‘cómic japonés’). El viernes las actividades se extenderán de 17 a 21 horas, mientras que el sábado la oferta comenzará mediodía y durará hasta el final de una película sorpresa, que comenzará a proyectarse a las 19 horas.

En este marco destaca, además, la programación por primera vez de dos conferencias. El sábado 11 a las 18 horas el presidente de Navar-Manga, David González, abordará el tema ‘París para otakus’. En su charla ilustrará a los presentes sobre un circuito de cuatro días en la capital del Sena visitando tiendas especializadas para amantes de la cultura japonesa. El día siguiente el relevo lo tomará Iñaki Pueyo, director de Jointo y organizador de los Japan Weekend, que a las 19.15 horas explicará ‘Cómo viajar a Japón’. En realidad más que el cómo viajar explicará qué se encontrará allí el viajero y las peculiaridades que más llaman la atención de un occidental, despejando dudas sobre si lo que reflejan el manga y el anime coinciden con la realidad.

LAS SERIES: UNA VÍA DE ENTRADA AL ANIME

Las series, por su duración y su diversificación, suelen ser la vía de entrada de los jóvenes al género anime. Por ello, por su nivel de representatividad, la cuarta edición de Pamplona Anime también acoge y da espacio esta modalidad audiovisual. Dioses, caballeros y heroínas ‘de serie’, muchas veces basadas en manga o novelas gráficas anteriores, serán los reyes del Salón de Actos.

A lo largo del festival se emitirán cinco capítulos de cuatro animes diferentes, a modo de ‘menú degustación’. El viernes las series elegidas son a las 17 horas ‘Glitter force’ (no recomendada para menores de 7 años) un título que comenzó a emitirse en 2012 y que habla de cinco niñas superheroínas que deben defender la tierra. Y media hora más tarde, ‘The seven deadly sins’ (apta a partir de 12 años), un manga de 2012 de caballeros y princesas referido a los pecados capitales, que fue adaptado al formato audiovisual. En ambos casos se emitirán los primeros episodios de la saga.

El sábado las series elegidas son ‘Noragami’ (capítulos 1 y 2), a las 11 horas, un contenido no recomendado para menores de 12 años que también está basada en una serie de manga y trata la historia de un dios menor –desconocido para la mayoría- y un estudiante de Secundaria. Por la tarde, a las 17 horas, se proyectará ‘Slayers’, una serie que narra las aventuras de una joven hechicera y su guardaespaldas en un mundo mágico con dragones y demonios.

LAS PELÍCULAS: FANTASÍA, CIENCIA FICCIÓN, MUSICAL, HUMOR Y SORPRESA

Cinco serán las películas que ofrecerá el festival. Dos el viernes y tres el sábado. Las dos primeras se emitirán el viernes y en ambos casos están recomendadas para mayores de 12 años. A las 18 horas se exhibirá 'One piece gold’ (Japón, 2016, 120 minutos), una historia de piratas, marines y millonarios que se dan cita en un barco dorado, un santuario fuera del alcance del Gobierno Mundial. Los protagonistas de esta película son Luffy y el resto de Piratas de Sombrero de Paja.

Y a las 20 horas la propuesta será un escenario de ciencia ficción con ‘Evangelion. 2.22. You can (not) advance’ (Japón, 2009, 14 minutos). Esta película es la segunda parte del filme proyectado en el ciclo pasado y continúa con las aventuras de Shinji Ikari, un chico de 14 años ahora piloto en un Tokio postapocalíptico, en el que deberá luchar con los Evangelion, las máquinas de combate definitivas creadas por la humanidad.

El sábado la jornada se abre a todos los espectros ya que dos de las tres películas son aptas para todos los públicos. A mediodía se proyectará 'El himno del corazón’ (Japón, 2015, 115 minutos), un anime musical que cuenta la historia de Jun, que no habla desde que una mala experiencia cuando era pequeña le hace sentir un intenso dolor de estómago cuando lo intenta. Su problema cambiará cuando su tutor la incluye en un grupo de trabajo para elaborar un musical.

Por la tarde la propuesta es ‘Las vacaciones de Jesús y Buda’ (Japón, 2013, 90 minutos), un filme que adapta un manga de humor y que cuenta las vivencias y hábitos cotidianos de dos jóvenes Jesús y Gauthama Buda que han decidido irse a vivir juntos a un piso en la Tierra. La película se proyectará a las 17.30 horas. Finalmente, como broche del festival está previsto que a las 19 horas se proyecte una película sorpresa, en este caso no recomendada para menores de 7 años.

NAVARMANGA Y CASA DE LA JUVENTUD

El contenido de esta jornada continua con la secuencia de actividades que en los últimos años ha llevado a la Casa de la Juventud a organizar sesiones de ‘Otaku Night’ en la que, además de anime, se puede disfrutar de otras variadas muestras culturales nipones como manga, cosplay, sushi, karaoke o K-POP.

La asociación impulsora del IV Ciclo de cine de animación japonesa de Pamplona es Navar-Manga, una agrupación creada en 2006 con el objetivo de compartir valores y conocimientos entre la población joven para demostrar que hay otra forma de entender las cosas y las distintas costumbres del mundo. La asociación colabora en eventos nacionales como el Japan Weekend o Expotaku. Se puede contactar con la asociación en su página de Facebook, en navarmanga.tk o en asociacionnavarmanga@gmail.com