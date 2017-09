Actualizada 21/09/2017 a las 11:50

El Ayuntamiento de Pamplona va a trasladar la campaña de sensibilización contra las agresiones sexistas a las próximas fiestas de San Fermín de Aldapa, que tendrán lugar del viernes 22 al domingo 24 de septiembre.

Entre otras acciones, se va a instalar un punto de información en calle Mercaderes, al igual que en Sanfermines se habilitó en la Plaza del Castillo, y se pondrá a disposición de las víctimas un servicio de acompañamiento 24 horas.

El punto de información estará abierto el viernes de 18 a 22 horas, el sábado en horario de mañana y tarde de 11 a 14 horas y de 18 a 22 horas, y el domingo únicamente de mañana, de 11 a 14 horas. En el punto atenderán mujeres con formación en género e igualdad de oportunidades. Por su parte, el servicio de acompañamiento en caso de agresión estará operativo desde el inicio de las fiestas el viernes a mediodía hasta el lunes a las 8 horas. Este servicio puede activarse tanto desde el punto de información como desde el teléfono 112 y conlleva el que se ponga en funcionamiento el acompañamiento y la atención de la víctima cuando es necesario.

La campaña contra las agresiones sexistas se traslada a los barrios, a modo de proyecto piloto, y se desarrollará tanto en las fiestas de San Fermín de Aldapa en el Casco Antiguo como en las fiestas de Lezkairu en octubre. Una vez que se evalúa la experiencia, el Ayuntamiento valorará la posibilidad de visibilizar esta campaña en todos los barrios y espacios festivos de la ciudad a partir de 2018.

El Ayuntamiento ha mantenido reuniones de coordinación con el tejido feminista y con las comisiones de fiestas tanto del Casco Antiguo como de Lezkairu para ofrecerles los recursos municipales con los que cuenta esta campaña preventiva. Además del punto de información y del acompañamiento a las víctimas, se facilitará material de sensibilización en distintos soportes (pins con la mano roja, carteles, pegatinas, servilletas, banderolas para los balcones...), algunos de ellos adaptados a cada barrio.

También se ha recogido información sobre puntos negros identificados en el barrio (teniendo en cuenta la ubicación de los espacios festivos), realizando las mejoras oportunas. Asimismo, se colocará una mano roja de grandes dimensiones en la calle Mayor y se distribuirá en el punto de información la guía ‘Cómo identificar la violencia sexista, cómo frenarla, responder o buscar ayuda y recursos disponibles’ en 4 idiomas.

Objetivos: eliminar las agresiones, involucrar a la ciudadanía e informar de los recursos Respecto a los casos de agresión, se mantiene la coordinación entre intervención policial; atención y acompañamiento a la víctima y respuesta ciudadana e institucional. La premisa de la que se parte es que lo importante es la protección y la atención a la mujer agredida y su entorno.

Los objetivos generales de esta campaña, que se traslada ahora a los barrios, son avanzar en el compromiso municipal para eliminar las agresiones sexistas en fiestas; involucrar a la ciudadanía para que sea la ciudad en su conjunto quien se posicione contra las agresiones sexistas; posibilitar que la ciudad sea vivida por las mujeres como un espacio libre y seguro; informar sobre los recursos disponibles de orientación, atención y denuncia de agresiones sexistas en las fiestas; y ofrecer una respuesta coordinada ciudadana e institucional en caso de agresión sexista.

Como ya se informó durante los pasados Sanfermines, el punto de partida de esta iniciativa es que “si no somos parte activa en la respuesta, seremos parte pasiva en la tolerancia” y que la violencia contra las mujeres está basada en la desigualdad estructural entre hombres y mujeres no siendo ni “un fenómeno” ni una conducta “inevitable”. La reflexión básica es que un contexto festivo no hace inevitable que ocurran agresiones sexistas y dentro de éstas, agresiones sexuales. Ninguna celebración debe tolerar que queden suspendidos los derechos de las mujeres y la responsabilidad social e institucional.