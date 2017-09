Actualizada 19/09/2017 a las 09:50

Más de un centenar de personas se reunieron ayer en Civican para debatir las posibles consecuencias que se van a derivar del proyecto de cambios en la avenida Pío XII, donde se prevé reducir en dos los carriles para los turismos, añadir dos para las bicicletas y eliminar 180 plazas de aparcamiento aproximadamente. La cita la convocó un grupo de trabajo formado por profesionales del sector, integrados en la Asociación de Comerciantes de Iturrama, que agrupa a más de 50 comercios de Iturrama y Pío XII y han recogido unas 2.500 firmas.



Su objetivo era mostrar su “indignación” por la falta de información y de consulta al sector comercial, según denunciaron. Y también mostrar “su unidad a la opinión pública”. La reunión sirvió para recoger los problemas concretos que comerciantes y vecinos creen que van a surgir con los cambios previstos.



Estuvo presente el concejal de Ecología Urbana y Movilidad, Armando Cuenca, y aunque algún vecino le insistió para que interviniera, rechazó la invitación con el argumento de que asistía para “escuchar”. También estuvo presente el concejal de Iturrama Iñaki Cabasés (Geroa Bai).



Mañana, el grupo de trabajo de los comerciantes decidirá qué tipo de acciones se van a tomar.

LAS PREOCUPACIONES



Entre las consecuencias que los comerciantes auguran con el proyecto aludieron al descenso de las ventas, “porque mucha de nuestra clientela utiliza el coche para desplazarse hasta los comercios”. También les preocupaba la seguridad a la hora de coger el autobús, porque con la transformación de la avenida los pasajeros deberán cruzar el carril bici para tomar el transporte público. Otra de las preocupaciones más repetidas aludía al menor espacio que tendrán las ambulancias y los servicios de urgencia para circular por Pío XII hasta la zona hospitalaria.



Una comerciante apuntó que sus clientes no podrán ir a comprar a su comercio en la avenida “ni aunque estén dispuestos a pagar un hipotético parking subterráneo. No habrá plazas para aparcar y quien continúe viniendo estacionará en calles como Iturrama o Fuente del Hierro, así que pasamos el problema y aumentamos el tráfico en calles menores”, observó.

FALTA DE PARTICIPACIÓN



Además de las preocupaciones, también criticaron las formas del Consistorio. “Cuando estábamos dando pasos para reunirnos de nuevo, nos encontramos con la licitación sobre la mesa. De los cambios en las intersecciones, nos hemos enterado a través de la prensa”, dijo Ainhoa Comeron, comerciante y miembro de la plataforma. Este lunes era el último día en el que podían entregar propuestas, las obras empiezan en el primer semestre de 2018. “Lo único que nos van a dejar elegir son chorradas”, aseveró Comeron. Muchas de las críticas de los vecinos fueron dirigidas a los ciclistas porque entienden que se perjudica al coche para favorecerles y ellos no tienen la impresión de que haya tantas. No obstante, Comeron dijo que están a favor del carril bici, pero ubicado en el lugar adecuado.

Tensión entre comerciantes y ciclistas

Aunque los organizadores salieron “contentos” porque observaron un apoyo mayoritario a la visión de los comerciantes, llamó la atención el considerable número de intervenciones a favor del proyecto, especialmente de ciclistas. Hubo dos opiniones claramente diferenciadas y en ocasiones hubo tensión en el debate. Un vecino llegó a calificar el proyecto de “aberración”, mientras que uno de los ciclistas dijo que eso era tener una visión “apocalíptica”. En ciertos momentos el tono fue elevado y hubo interrupciones por parte de algunos asistentes.



“Tenemos que ir hacia una ciudad más sostenible, que contamine menos. Este proyecto no es retroceder al siglo XIX, sino estar en le siglo XXI”, dijo un vecino y ciclista. No obstante, en el otro lado de la balanza, otros vecinos repitieron en varias ocasiones que ya hay un carril bici en la calle Fuente del Hierro, calle paralela y próxima a Pío XII, y que apenas se usa.



Una de las intervenciones más interesantes a favor de la bicicleta fue la de uno de los trabajadores de la cooperativa zaragozana ‘Cala y Pedal’, empresa contratada por el Ayuntamiento de Pamplona para dar educación vial centrada en la bicicleta en 20 colegios de Pamplona. “Ya he tenido esta misma reunión en Valencia, Tarrasa, Alicante... Después, los vecinos y comerciantes quedan contentos. ¿Sabéis qué proporción de clientes se acercan en coche? ¿Habéis hecho estudios?”, preguntó, y aseguró que la media nacional del número de personas que los turismos transportan en ciudad es de 1,3 personas. “Casi como una bici”, apuntó. Ainhoa Comeron le contestó que entre el 60 y el 70 % de sus clientes no son vecinos y que cuentan con la percepción diaria del barrio. Al final de la reunión no se llegó a ningún acuerdo, pero se visualizaron los diferentes puntos de vista en torno a la transformación de Pío XII.