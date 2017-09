Pamplona pone en marcha una nueva oferta de arte en euskera

Actualizada 18/09/2017 a las 11:39

El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha un nuevo proyecto de expresión artística en euskera de arte contemporáneo que se desarrollará del 29 de septiembre al 25 de octubre en Ciudadela, Condestable, Civivox Iturrama y la Escuela Navarra de Teatro. La muestra ‘Garaikide’ presentará siete propuestas de teatro, danza, música y performance, tal y como explicaron en rueda de prensa la concejala delegada de Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte, Maider Beloki y el coordinador de euskera, Iñaki Azkona.

En el transcurso de la rueda de prensa se ha destacado, además, la importancia que para el desarrollo de una lengua, en este caso el euskera, tiene su adaptación y utilización en nuevos ámbitos. En este caso, en lenguajes artísticos innovadores, más allá de las propuestas y formatos en los que tradicionalmente se ha utilizado.

Las entradas a los espectáculos cuestan 5 euros y se pueden adquirir en el lugar de la representación o en sus páginas web, a excepción de la actuación de Vaivén Producciones en la Ciudadela que tiene un precio de 15 euros y cuyas entradas se venden en las taquillas del Teatro Gayarre y en www.teatrogayarre.com.

DANZA Y MÚSICA

Ertza Dantza Konpainia, dirigida por Asier Zabaleta y con cinco bailarines en escena, será la formación encargada de abrir ‘Garaikide’ el viernes 29 septiembre a las 19.30 horas en Civivox Iturrama. Presentarán ‘Hariak’ (Hilos), una obra multidisciplinar creada a partir de las experiencias de gente que ha visto cómo los hilos que sostenían sus vidas se han quebrado repentinamente, teniendo que comenzar una nueva vida desde cero. Danza contemporánea, manipulación de marionetas de tamaño real y textos de Harkaitz Cano se conjugan para contar historias reales.

Mursego y Amorante serán los protagonistas de la segunda propuesta de la muestra, con un concierto que se celebrará el 30 de septiembre a las 19.30 horas en Civivox Iturrama. Mursego es el nombre del proyecto en solitario de Maite Arroitajauregi y Amorante, el de Iban Urizar. Maite Arroitajauregi ha trabajado de cellista en grupos como Anari, Lisabö, Xabier Montoia o Ama say. Ha publicado cuatro álbumes, compuesto varias bandas sonoras de películas y participado en diferentes proyectos relacionados con la danza y el teatro. Iban Urizar lleva más de dos décadas inmerso en el mundo de la música. Ha tomado parte en numerosos proyectos (Café Teatro, Mengele Quartet, Bizarra, Sinuose y Andraka) y ha colaborado con artistas como We are Standard, Joseba Irazoki o Napoka Hiria, entre otros. Los dos músicos presentarán ‘Banpiro maitaleak’ (Vampiros amantes), un espectáculo dividido en tres partes: una de ellas con temas interpretados conjuntamente y las dos restantes con los repertorios de cada uno de ellos.

La propuesta de teatro vanguardista de ‘Miss Karaoke’ parte de la pregunta de qué canción va a cantar la protagonista y en qué idioma. Desde ahí, Metrokoadroka Kolektiboa & Pez Limbo, con un texto de Oier Guillán, hacen una reflexión desde el humor y el absurdo sobre si se puede escoger la identidad o qué define a las personas. Podrá verse Escuela Navarra de Teatro el miércoles 4 de octubre a las 20 horas. En el mismo escenario y a la misma hora, el martes 10 de octubre, Beheko Larraine presentará ‘Atte hil aurretik’ (Antes de que muriese el padre), obra dirigida por Maika Etxekopar y concebida y protagonizada por Miren Tirapu. Se trata de una historia ambientada en los carnavales de un caserío y el cuento narrado por una abuela ya fallecida.

PÚBLICO Y ESCOLARES

Además de actuaciones abiertas a todos los públicos, ‘Garaikide’ ofrece funciones escolares matinales el 16 y 17 de octubre con ‘Treblinkara azken trena’ (Último tren a Treblinka), una obra de Vaivén Producciones puesta en escena en colaboración con la Fundación Teatro Gayarre. Tras las dos mañanas para los escolares, se representará en la Sala de Armas de la Ciudadela abierta al público el martes 17 a las 20 horas. ‘Treblinkara azken trena’ cuenta la historia de 200 niños judíos que viven en un orfanato en Varsovia en 1942 bajo sus propias leyes y reglamentos hasta que deben abandonarlo la casa para dirigirse en tren al campo de concentración de Treblinka. La planta baja de la Sala de Armas se convertirá en el barracón donde viven los niños y el público vivirá en directo la escena entremezclado con los artistas desde las literas y las mesas del barracón.

La segunda propuesta de danza contemporánea de la muestra la presentarán la bailarina Idurre Azkue y el músico de Bera Joseba Irazoki el lunes 23 de octubre a las 19.30 horas en la Sala Gótica de Civivox Condestable. ‘Dantzagurea’ (Bailar por bailar) es una pieza que gira en torno al propio acto de bailar, el espacio de libertad que produce y la influencia del sonido en el cuerpo.

Para cerrar el ciclo, Horman Poster presentará la performance ‘Iragan perfektua’ (Pasado perfecto) el miércoles 25 de octubre a las 19:30 horas en la Sala Gótica de Civivox Condestable. Será un recorrido en búsqueda de la infancia propia a través de la danza, el teatro y la imagen que llevará a los espectadoers a los años 70 del pasado siglo.