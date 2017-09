Salesianos: Un precio de salida en la subasta de 53 millones

Actualizada 15/09/2017 a las 09:06

La condición establecida en e pliego de la subasta de Salesianos de que sólo se podrán adjudicar a una misma firma dos lotes, deja sobre la mesa ya uno sin propietario al ser tres las firmas que han presentado oferta, las navarras Nature (participada por ACR), Andía y Adania. La primera puja por cinco de estos lotes, mientras que las otras dos han mostrado interés por tres. Nasuvinsa fijó el precio total de salida en 53 millones de euros.



El más caro es el número 2, que incluye las parcelas 2 y 3 que suman en total 1.436 metros cuadrados. En la primera, que linda al norte y oeste con la calle Leyre, se ubica una torre de bajo más siete, la más baja de todo el solar. Y en la parcela 3, con límite al norte y oeste con la calle Leyre y al sur con Aralar, se contempla la más alta, la de bajo más diecisiete.



En la otra cara de la moneda está el lote 6, donde se incluyó la parcela 9 entre la Media Luna (al norte y este) y San Fermín (al sur yeste) y con una extensión de 544 metros cuadrados para albergar una torre de bajo más siete. El precio de salida es de 2,5 millones de euros.



SEGUNDA SUBASTA



En su pliego de condiciones, Nasuvinsa indicaba que si quedaba algún lote desierto se procedería a convocar una subasta en la que únicamente podrán participar pujar los licitadores que habiendo participado en la primera puja no hubiera resultado adjudicatarios de ningún lote. Y si en esta segunda convocatoria, volviera a quedar desierto, se podrán adjudicar al licitador que habiendo presentado oferta a dicho lote en la primera subasta no ha podido optar a él por habérsele entregado los dos máximos.



Esta puja afecta a 10.287 metros cuadrados del solar, ya que 3.674 no se licitan. Se trata de una parcela de 1.475 metros cuadrados que se cede al Ayuntamiento para construir un Civivox gracias al acuerdo firmado en 2011 entre el Gobierno de Navarra, los consistorios de Pamplona y Egüés y los Salesianos. Además, las arcas municipales se nutrirán con 3 millones para la obra. Tampoco se subastan 399 metros cuadrados de titularidad municipal, así como una tercera de 1.800 metros cuadrados, de la que el 87,4% pertenece al Ayuntamiento. En este caso, los terrenos llegan por la ley que obliga a la cesión municipal del 10% en función de la edificabilidad de la zona.