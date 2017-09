Actualizada 08/09/2017 a las 13:08

El Ayuntamiento de Pamplona ha organizado un fin de semana musical para celebrar el 594 aniversario del Privilegio de la Unión. Junto a la nueva edición del Festival Pim pam ville, el centro de la ciudad disfrutará de las actuaciones del Orfeón Pamplonés, la banda municipal La Pamplonesa, la orquesta Paulino Otamendi de la Asociación Musical Los Amigos del Arte, además de la pastoral ‘Joanikot pastorala’.

Este fin de semana musical comenzará el sábado con el concierto conjunto del Orfeón y La Pamplonesa en la plaza del Castillo a partir de las 20 horas. Interpretarán obras y fragmentos de la marcha ‘Caballeros de Navarra’, ‘Ross Roy’, ‘El barberillo de Lavapiés’, ‘Verbena de la Paloma’, ‘Nabucco’ ‘Il trovatore’, ‘Eusko irudiak’, ‘Chess’ y ‘Carmina Burana’.

El domingo día 10 comenzará a las 10 horas con el pasacalles de ‘Joanikot pastorala’ por portal de Francia y calles del Carmen, Navarrería, Catedral, Curia, Mercaderes y Plaza Consistorial. Posteriormente en Baluarte habrá un concierto de 11 a 14 horas con entradas a 5 euros. La pastoral de Zuberoa es el género más elaborado dentro del teatro popular vasco escenificado al are libre. Aunque los primeros textos datan del S. XVIII, el origen de esta representación interpretada, cantada y danzada se remonta, probablemente, a la Edad Media. Este año, la pastoral representada por los pueblos de Altzai y Lakarri narra la historia del capitán Joanikot de Arberoa y de su esposa, Maia de Hozta. El capitán Joanikot participó en la conquista de Navarra en el año 1512 con el Duque de Alba pero tras observar los estragos provocados por los vencedores entre la población navarra, Joanikot se puso del lado de Enrique de Albret, participando en las tentativas de reconquista.

La tercera propuesta para el domingo es el concierto de la Orquesta Paulino Otamendi de la Asociación musical Los Amigos del Arte a las 12 horas en el Patio del Palacio del Condestable. En la primera parte, la orquesta, integrada por instrumentistas de púa, pulso, teclado y viento madera, interpretará un repertorio que, en su mayoría, abarca desde el Renacimiento hasta el Barroco. La excepción es la obra del compositor pamplonés Iñigo Casalí. En la segunda parte actuará la formación acompañada por la cantante Araitz Bizkai Villanueva para presentar obras vocales pertenecientes a los periodos históricos del Bajo Medievo, Renacimiento y Barroco.



CONCIERTOS 594 ANIVERSARIO DEL PRIVILEGIO DE LA UNIÓN

Orfeón Pamplonés y Banda de Música La Pamplonesa

Sábado 9 de septiembre. Plaza del Castillo. 20 horas

Programa:

CABALLEROS DE NAVARRA (Marcha), Ignacio Sánchez Navarro

ROSS ROY, Jacob de Hann

EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS (Preludio y coro general), Francisco Asenjo Barbieri. Arr. Fernando Bonete

VERBENA DE LA PALOMA (Preludio y seguidillas), Tomás Bretón. Arr. Mariano San Miguel

NABUCCO (Coro de esclavos hebreos), Giuseppe Verdi. Arr. W. Meijns

IL TROVATORE. (Coro de gitanos), Giuseppe Verdi. Arr. Piet Stalmeier

EUSKO IRUDIAK (Ezpatadantza), Jesús Guridi. Arr. José Franco

CHESS (Selección del musical), Ulvaeus-Andersson. Arr. J. de Meij / J. Vicent Egea

CARMINA BURANA (Were diu werlt alle min, Ave Formossisima y O Fortuna), Carl Orff. Arr. Jos. Moerenhour

Orquesta Paulino Otamendi de la Asociación musical Los Amigos del Arte

Domingo 10 de septiembre. Patio del Condestable. 12 horas

Programa:

Primera Parte:

Trío Sonata nº1 en Sol Mayor - Domenico Gallo

Les Boreades - J.P. Rameau

Zoroastre - J.P. Rameau

Ballet de Monsieur de Navarre - Michael Praetorius

Concierto en La menor - Iñigo Casalí. Solista: Itziar Ara

Sonata Op. 1 nº1 en Sol menor - G. Vivaldi

Segunda Parte:

Tempus Transit Gelidum - Carmina Burana

Douce dame Jolie - G. de Machaut

Tu ch'hai le penne - G. Caccini

Come again, sweet love doth now invite - John Dowland

With Darckness Deep - G. F. Handel

Les Indes Galantes - Danse du grand calumet de la paix - J.P. Rameau

Voz: Araitz Bizkai Villanueva.

Concierto y pasacalles Joanikot pastorala

Domingo 10 de septiembre

Pasacalles a partir de las 10 horas

Recorrido: Portal de Francia, C/ Carmen, C/ Navarrería, Catedral, C/ Curia, C/ Mercaderes y Plaza Consistorial

Concierto: de 11 a 14 horas en la Sala de Cámara de Baluarte. Entrada: 5 euros