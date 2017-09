Actualizada 06/09/2017 a las 11:17

El Grupo Municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha afirmado que "la nueva decoración de las zonas nobles del Consistorio no es más que un parche improvisado por Asiron para tapar el sectarismo con el que descolgó con mentiras los retratos de los reyes de Navarra y España (S.XVI) y el escudo borbónico en madera policromada de 1735".



Los regionalistas han apuntado que el 9 de agosto de 2016 Asiron decidió retirar dichas obras "con la excusa de unas obras de remodelación". "Se trataba en teoría de pintar las paredes y pulir los suelos, aunque luego se demostró que todo era una pueril estratagema para retirar los símbolos de la identidad histórica de Navarra", han explicado en una nota.



Según ha subrayado UPN, "han tenido que pasar 13 meses para que el alcalde metido a decorador haya inaugurado con gran boato unas estancias para las que no se le ha ocurrido nada más original que colocar carteles de San Fermín".



Los regionalistas consideran que "estas obras, obviamente entrañables y queridas por los pamploneses, serían en realidad más adecuadas para un centro cívico o cultural" y que "cambiar símbolos históricos del devenir de nuestra tierra a lo largo de los siglos por carteles de San Fermín degrada la zona noble del Consistorio".



"En cualquier caso, podía haber sido peor porque podría haber decidido colgar en el zaguán del Ayuntamiento el cuadro de Xabier Morrás en el que hipócritamente aparece retratado como supuesto defensor de Navarra y que ya ordenó colocar en el Palacio del Condestable durante semanas", han añadido.



Sin embargo, han afirmado que "lo importante no es lo que ahora se ha colocado sino lo que se eliminó hace 394 días y las razones por las que Asirón tomó esa decisión sin informe alguno que lo avalara".



Según UPN, "Bildu y el alcalde no soportan la realidad institucional de Navarra, foral y diferenciada, pero integrada en España y por eso se empeñan en retirar cualquier símbolo que lo atestigüe como si con eso la cambiaran". "Asiron descuelga símbolos, cuadros y banderas e impone ikurriñas, queriendo dibujar una realidad que sólo existe en su imaginación y que no responde más que a las obsesiones del 15% que le apoyó", han criticado.



Para los regionalistas, "es verdaderamente triste que una persona tenga la fortuna de ser alcalde de su ciudad y que, en lugar de dedicarse a trabajar para solucionar sus problemas, ocupe su tiempo con la decoración y la hoja de ruta del nacionalismo más rancio".



Por último, UPN ha explicado que sus concejales no han asistido a la inauguración de la nueva decoración porque consideran que "no hay nada que celebrar salvo la opacidad y el secretismo con los que Bildu ha gestionado el cambio". "Hemos pasado 13 meses preguntando sin respuesta por los planes del alcalde, solicitando copias de los informes técnicos que aseguraron que motivaban la decisión y que finalmente no existen. No vamos a participar en un acto programado exclusivamente para alimentar el inabarcable ego de Asirón", han concluido.