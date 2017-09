Actualizada 03/09/2017 a las 17:30

Un grupo de jóvenes ha 'okupado' este domingo el Palacio del Marqués de Rozalejo, en el centro de Pamplona. En uno de los balcones del edificio se ha desplegado una pancarta en la que se puede leer 'Alde Zaharreko gaztetxea' (El gaztetxe del Casco Viejo).



En una nota que lleva por título 'Alde Zaharrak gaztetxea lortu du' (El Casco Viejo ha conseguido el gaztetxe), los responsables de este hecho afirman que "las puertas de Rozalejo vuelven a estar abiertas a todo el vecindario, a todos los colectivos populares del barrio y de la ciudad que lo necesitan, a todas aquellas personas que quieren contribuir a construir el cambio social desde los cimientos".



En el texto, recuerdan que en mayo de 2007 un grupo de jóvenes ya 'okupó' este edificio, "abandonado desde hacía varios años por la propiedad privada y los poderes públicos", si bien el palacio fue desalojado.



Este grupo de personas considera que "no tener gaztetxe mientras se construyen hoteles de lujo es injusto, no tener gaztetxe mientras construyen el tren de alta velocidad es injusto, no tener gaztetxe mientras decenas de edificios públicos permanecen en desuso o en abandono es injusto". "Por eso hoy, diez años después de que se okupara, hemos tomado el relevo de nuestros antecesores y hemos vuelto a abrir las puertas", añaden.