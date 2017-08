UPN exige a Barkos que "diga con claridad que Salesianos no se va a paralizar"

Actualizada 25/08/2017 a las 15:30

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha exigido a la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, que "diga con claridad que el proyecto de Salesianos no se va a paralizar tal como pretende su socio de gobierno, el alcalde Asiron".



"La presidenta debe dar una respuesta contundente que tranquilice a la sociedad navarra ante la gravedad del asunto", ha señalado en un comunicado Esparza, que ha anunciado que va a solicitar la comparecencia de Barkos en el Parlamento foral.



Para el presidente de UPN, "tanto Barkos como Laparra deben ser firmes y demostrar que no ceden al nuevo chantaje de Bildu, es decir, que defienden el interés general y no vuelven a someterse a los del 'No al desarrollo" de Navarra".



Esparza ha destacado que "los que se oponen a todo lo que suponga avance y desarrollo para Navarra, como el Canal, el TAV, Aroztegia, autovías, etc., vuelven a poner excusas para paralizar ahora Salesianos, un centro que ha permitido y está permitiendo que miles de navarros y navarras de toda la comunidad tengan una formación de calidad y un futuro laboral, que tiene un enorme valor social porque es ejemplo de integración, de equidad y de igualdad de oportunidades para muchos jóvenes y que ha contribuido a hacer de Navarra una tierra más competitiva".



"Siempre hay una excusa para todo, pero la realidad es que a quien tratan de perjudicar es al conjunto de la sociedad navarra y al futuro de esta tierra, que tiene mucho que ver con la apuesta por centros como Salesianos", ha afirmado.



"Esto pasa cuando se hacen pactos en los que se anteponen sillones al bien común", ha remarcado Esparza que ha recordado que "Bildu gobierna en Pamplona porque Barkos ha querido con tal de llegar al poder".



"Lo más grave ahora es que, con Bildu al frente del ayuntamiento y como socio principal del Gobierno de Navarra, las disputas sectarias y partidistas de los socios están condenando a la paralización de la Comunidad foral", ha criticado.



Para el presidente de los regionalistas, "resulta inaudito que el alcalde de Pamplona pida que sus socios de gobierno se salten la ley y paralicen un procedimiento iniciado reglado y aprobado conforme a la normativa". "En democracia las leyes obligan a todos y por tanto ningún representante público está legitimado para hacer prevalecer su criterio partidista por encima de la ley", ha subrayado.



Finalmente, ha asegurado que "los pretextos esgrimidos por Asiron para paralizar el proyecto de Salesianos carecen de toda solvencia jurídica y lógica y deben ser desautorizados por los representantes del Gobierno foral".