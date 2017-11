Actualizada 25/08/2017 a las 15:48

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha solicitado al Gobierno de Navarra la paralización de la subasta de las parcelas del solar de Salesianos anunciada a principios de este mes por razones de "índole política, social y legal".



Acompañado por el concejal delegado de Ciudad Habitable y Vivienda, Joxe Abaurrea, ha considerado de "sentido común" paralizar el proyecto que contempla construir bloques de viviendas de entre 7 y 17 alturas en las calles Aralar y Media Luna de Pamplona, una operación que permitirá trasladar el centro de Formación Profesional de Salesianos a unas nuevas instalaciones en Sarriguren.



Realizan esta petición al Gobierno porque, según Asiron, frente a lo afirmado por partidos como UPN, el Ayuntamiento no tiene competencias para paralizar este proyecto, porque si fuera así no se encontrarían ahora en esta situación. De hecho, ha aseverado que el exalcalde Enrique Maya "se ocupó" de que el equipo de gobierno no tuviera capacidad para paralizarlo.



Al realizar su demanda al Gobierno, Asiron ha asegurado que "se puede pasar de torres de 18 pisos a manzanas-tipo del Ensanche" sin incurrir en indemnizaciones, aludiendo así a una de las razones esgrimidas para continuar adelante con el plan. También ha dicho que "en el concurso de idas había otro proyecto más compatible con el dinero que hay que pagar a Salesianos".



"Modificar el Plan Especial sin reducir el aprovechamiento urbanístico del solar no incurre en ningún supuesto indemnizatorio", ha aseverado el alcalde, quien ha dicho que están "dispuestos a renunciar a las contraprestaciones pactadas por UPN con tal de evitar esta aberración urbanística a la ciudad".



En este sentido ha hablado de una reducción proporcional de esas contraprestaciones en función de la hipotética pérdida de valor del solar derivada de la modificación del Plan Especial.

"El futuro de la ciudad no debe ser objeto de especulación ni de mercadeo, y creemos que las instituciones deben correr el riesgo de ingresar menos dinero, si es en aras de salvaguardar el planeamiento urbanístico de la ciudad", ha aseverado.

El alcalde ha justificado su demanda argumentado que se trata de un proyecto, heredado de la pasada legislatura, que "tiene un respaldo minoritario en la ciudad" y "tan solo los partidos que sustentaron el régimen respaldan políticamente este sinsentido urbanístico, que sólo responde a la cultura del pelotazo".

Al respecto ha subrayado que "dar luz verde" a esta operación significa contradecir expresamente el contenido de los acuerdos que sustentan el cambio en el Ayuntamiento de Pamplona.

Sobre si las discrepancias en esta materia con el Gobierno pueden dar lugar a una crisis, ha incidido en que desde "el momento cero" el Gobierno conoce sus desavenencias, pero su relación es "buena" y este asunto no condicionará su relación en otros ámbitos.



Asiron ha aludido a razones de índole social para rechazarlo como que el vecindario "se está posicionando mayoritariamente en contra" y con ellos profesionales de diferentes ámbitos.

Desde el punto de vista competencial, ha comentado que permitir este expediente por encima de acuerdos programáticos, de los vecinos, de los expertos y de la ciudad implica "dar carta de naturaleza a un PSIS que lo que hace es usurpar las competencias del Ayuntamiento para regular el desarrollo de la ciudad y hacerlo en beneficio exclusivo de una orden religiosa o de los posibles promotores que pujen por los derechos edificatorios".

Ha rechazado los argumentos de que "no se puede hacer otra cosa" o se crea cierta "inseguridad jurídica" por no hacer la subasta en los plazos comprometidos en el convenio, ya que esos plazos ya se habrían incumplido sobradamente.



Asiron ha indicado además que no se está diciendo nada del recurso que contra el Plan Especial han presentado varios vecinos y que al parecer aún no ha resuelto el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y se ha preguntado "qué pasaría si finalmente se da la razón a las reclamaciones del vecindario y qué consecuencias tendría".

Tras recordar que su propuesta fue trasladada al Gobierno en junio de 2016, ha concluido que el proyecto se debería paralizar por "sentido común" y "responsabilidad histórica", ya que dentro de treinta años nadie hablará de plusvalías y habrá unos edificios "afeando el Ensanche y desfigurando la ciudad".