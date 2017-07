Atención al ciudadano reanuda su actividad el lunes 17 de julio

Actualizada 14/07/2017 a las 11:50

Los servicios de atención ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona retoman su actividad este lunes, como es el caso de la Oficina de Atención Ciudadana o de los registros municipales, o adoptan el horario de verano, como el 010. La Sede Electrónica del Ayuntamiento de Pamplona continúa habilitada para diferentes trámites con el Consistorio durante las 24 horas todos los días del año.

El teléfono de Atención Ciudadana 010 (948420100 para fuera de Pamplona, móviles o llamadas realizadas dentro de tarifa plana con un operador telefónico) sí ha estado operativo durante las fiestas con un horario reducido de mañana, de 9.30 a 13.30 horas. A partir del lunes 17 de julio y hasta el 31 de agosto, ambos inclusive, asumirá el horario de verano, con atención solo de mañana, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas.

La Oficina de Atención Ciudadana del Palacio del Condestable reabrirá también el lunes para la realización presencial de trámites como empadronamiento, registro de documentación o compulsa de documentos. Su horario es de lunes a viernes por la mañana, de 8.30 a 14.30 horas. Antes de acudir presencialmente a la oficina, hay que solicitar cita previa telefónicamente en el 010 (948-420100) o de forma telemática en la web municipal, www.pamplona.es.

Los registros municipales también vuelven a estar operativos tras el cierre con motivo de los Sanfermines con el habitual horario de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas. El Ayuntamiento cuenta con seis registros municipales: Registro General (Palacio de Condestable. C/ Mayor 2), Oficina de Rehabilitación (c/ Eslava, 1 planta baja), área de Servicios Generales, Recursos Humanos y Hacienda Local (c/ Zapatería, 40), área de Educación y Cultura (c/ Descalzos, 72), área de Seguridad Ciudadana (c/ Monasterio de Irache, 2) y área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente (avda. del Ejército 2, 5ª planta).