Cuenca apoya que la ikurriña ondee en el Ayuntamiento un día de San Fermín

Actualizada 04/07/2017 a las 15:15

Armando Cuenca, concejal de Aranzadi en el Ayuntamiento de Pamplona, ha afirmado este martes en el pleno que apoyaría que la ikurriña apareciese en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona un día durante San Fermín. El edil de Aranzadi- Podemos no ha desvelado, de esta forma, si el equipo de gobierno de Joseba Asiron ha acordado colocar la ikurriña durante el Chupinazo o cualquier otro día de los Sanfermines.

El edil de Aranzadi ha apuntado que colocar la ikurriña durante un día "es un reconocimiento simbólico y hasta cierto punto, razonable, de una sensibilidad que hay que respetar", y ha puntualizado que, si la propuesta fuera "excluyente", no sería "aceptable", pero la cuestión es "que se suma una más".



"En tanto en cuanto sea un gesto incluyente, no le vamos a dar mayor importancia que la que tiene, como reflejo de la pluralidad de esta ciudad", ha afirmado Cuenca, que ha indicado que de esta forma se ampliaría "el espectro de personas que se pueden sentir representadas por este Ayuntamiento".

El pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha debatido una declaración de UPN para que no se coloque la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca en el balcón de la Casa Consistorial durante el Chupinazo, a la que sólo se ha sumado el PSN.

La declaración, que ha sido rechazada con los votos contrarios del cuatripartito y el apoyo de UPN y PSN, proponía "respetar la legalidad vigente y que en los próximos Sanfermines y el resto del año, se mantengan en los balcones y las fachadas municipales únicamente las banderas oficiales: la de Pamplona, la de Navarra, la de España y la de Europa".

"A pesar de la derogación, Navarra sigue teniendo sus símbolos, tiene una bandera y un escudo, no dos, y la ikurriña no es la bandera de Navarra", ha subrayado el portavoz regionalista, Enrique Maya, que ha advertido a Asiron que "si lo que pretende es una argucia como la de 2015", podría repetirse la condena por desviación de poder. Maya ha reiterado hoy que, a pesar de la derogación de la Ley de Símbolos, la colocación de la ikurriña el próximo 6 de julio en la Casa Consistorial "no es legal".

Por su parte, Asiron ha contestado que no iba a apoya esta iniciativa ni en San Fermín ni en ningún momento porque en Pamplona conviven diferentes sensibilidades que hay que tener en cuenta.

El concejal de EH Bildu Aritz Romeo ha matizado que es un "debate estéril que poco importa a la ciudadanía de Pamplona", aunque ha aseverado que "todas las sensibilidades deberían poder estar representadas".



La socialista Maite Esporrín ha considerado que "los símbolos deben ser los legalmente establecidos y no estar al albur de la ideología política de quienes ostenten el gobierno en cada momento".



Tras indicar que "no es un tema prioritario para la ciudadanía", ha precisado que sí lo parece para el cuatripartito y su "proyecto nacionalista vasco". "Centrémonos en la fiesta, en que todo se desarrolle bien, que sea la alegría lo único que nos preocupa y nos olvidemos de la política durante estos días", ha reivindicado.



Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra impulsaron y aprobaron la derogación de la ley foral de Símbolos que regulaba el uso de la bandera, el escudo y el Himno de Navarra. Su iniciativa fue aprobada por el pleno del Parlamento el pasado 30 de marzo, con el voto a favor de los cuatro grupos, que suman 26 de 50 parlamentarios, y el rechazo de la oposición, los 24 parlamentarios de UPN, PSN y PP.