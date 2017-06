UPN dice que "el cambio es una gran mentira" en Pamplona

Actualizada 29/06/2017 a las 23:49

El portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Enrique Maya, ha asegurado que "el cambio es una gran mentira" en la capital navarra y ha sostenido que Joseba Asiron es "un alcalde KO, muy tocado e intentando salvar los muebles".

Así se ha pronunciado Enrique Maya durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, que se celebra este jueves en el pleno del Ayuntamiento.

Maya ha criticado que en la intervención de Asiron no ha habido "autocrítica alguna". Para el regionalista, "ya no se puede hablar de inacción" sino de "acción en negativo" que "resta posibilidades a Pamplona" y "pone la credibilidad por los suelos".

El portavoz de UPN ha criticado que Asiron "no está haciendo nada importante para Pamplona, su llamado cambio es una gran mentira" y le ha reprochado que "no está siendo capaz de llevar a cabo proyecto de envergadura" porque "existe una evidente crisis de gobierno que estamos paganos todos los pamploneses". "Está desbordado por los acontecimientos y su propio cuatripartito le acusan de falta de liderazgo", ha continuado el regionalista, que ha asegurado que el alcalde de Pamplona es "rehén" de los votos del cuatripartito.

"Están viviendo de las rentas de una políticas económicas que están funcionando y de una situación económica heredada de UPN" que "son un auténtico chollo que no saben aprovechar", ha afirmado.

Maya ha asegurado que "Pamplona tiene dos problemas". Por un lado "que siga habiendo paro" y, por otro, la "gestión errática" del cuatripartito.

Entre otras cosas, ha censurado la "actitud con el TAV" del equipo de Gobierno del Consistorio, al que ha acusado de "restar, excluir e insultar" cuando "buscan argucias para que COVITE no pueda colocar placas en homenaje a las víctimas de ETA" porque "EH Bildu se mantiene en su no condena a ETA". Al respecto ha acusado a Asiron de "sacrificar" la Comisión de Paz y Convivencia "por no condenar a ETA".