UPN y PSN llaman a manifestarse contra la discriminación lingüística

Fue UPN quién tramitó ayer en la comisión de Presidencia una declaración para pedir el apoyo a la manifestación que, el próximo día 2 de junio, recorrerá Pamplona como protesta por la imposición del euskera. Pero también podría haber salido la propuesta del PSN, que ha anunciado su apoyo a esta protesta al igual que PP, Ciudadanos y sindicatos como UGT.



Los regionalistas, por boca de Enrique Maya, insistieron en que tanto en el Gobierno de Navarra como en el Ayuntamiento de Pamplona se utiliza el euskera “como un elemento de discriminación en lugar de trabajar por su fomento”. El concejal insistió en que la manifestación será por la igualdad. “Y no para que, como ahora, haya una discriminación de una lengua mayoritaria por otra minoritaria”.



Para Enrique Maya, ese acto de protesta será también contra el Decreto Foral 103 que regula el uso del euskera en Navarra. “Que impone unos baremos desproporcionados de exigencia del euskera para que se imponga en la administración”, dijo el concejal, que rechazó la propuesta alternativa de Geroa Bai. “La exposición de motivos es un manifiesto contra la manifestación, aunque luego en los puntos sea una defensa genérica del euskera”.



En su declaración, UPN pedía el apoyo a su vez para dos puntos: defensa de la plataforma ciudadana en su convocatoria por el futuro de todos en igualdad y hacer un llamamiento a la ciudadanía que se sienta discriminada para sumarse a esta iniciativa. Y PSN hizo suyo el documento con su voto a favor frente a Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e I-E, por lo que la declaración no salió adelante.



Sí la de Geroa Bai, con el apoyo del cuatripartito y la negativa de UPN y PSN. En ella se indicaba que el Ayuntamiento impulsará que los ciudadanos sean atendidos en el idioma que requieran, que asume como propia la política lingüística del Ejecutivo foral y que en Navarra no es posible esta política lingüística sin o en contra del euskera.



“El decreto ha establecido la posibilidad de que en las zonas no vascófonas se valore como mérito el euskera. Insisto, como posibilidad, no imposición”, dijo Itziar Gómez, que tachó de paradoja el hecho de que se puntuasen más otras lenguas extranjeras que el euskera. “Por ejemplo, en las de enfermería, donde el inglés, alemán y francés suman 2 cada una, en total 6, y el euskera 2,73 puntos”.

"NO ES CONTRA EL EUSKERA"

Como Gómez hablara de que los partidos lo único que buscaban era la confrontación, la socialista Maite Esporrín replicó que no era una manifestación contra el euskera. “Es a favor de la igualdad de condiciones y de oportunidades y de acuerdo con la realidad socio lingüística de navarra”. La edil puso como ejemplo de uso excluyente del euskera la convocatoria de dos plazas de letrados al Ayuntamiento de Pamplona. “Que como sabrán, ya hemos recurrido en los tribunales. Pero no es normal que de un máximo de 50 puntos, donde se considera que con 25 se aprueba, diez sean por el euskera”.



Aritz Romeo (Bildu) sí consideró que era contra el euskera. “Y además parte de varias mentiras. El nuevo decreto no lo impone en la zona no vascófona, sino que indica que deja a criterio de las administraciones locales si lo valora o no. Y no se apoya la igualdad, sino la discriminación a quienes no saben euskera porque la ley del 86 no garantizaba el derecho de todos los ciudadanos a ser atendidos en el idioma que elijan. Así que esta manifestación es contra el euskera y, por tanto, contra Navarra ya que es su lengua propia”.



Edurne Eguino (I-E) también se apuntó al argumento de la mentira. “Si fuera discriminatorio como dicen, ya hubieran ido a los tribunales”, dijo la concejal. “Para discriminación la que hizo UPN con el inglés”. Y Laura Berro (Aranzadi) calificó la manifestación de “identitaria”. “El euskera es minoritario porque ustedes se han encargado de ello. Durante sus sucesivos gobiernos impidieron el acceso a una escuela pública en euskera y hicieron una política de imposición del inglés por encima de nuestra propia lengua”.

