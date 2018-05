Retiran de un espacio público el cuadro “ofensivo” de las Javieradas

El cuadro que ilustra una Javierada con los rostros de Hitler y Franco como fondo ha sido retirado “por el artista” del palacio Redín y Cruzat, de propiedad municipal y sede del proyecto comunitario Plazara!. Pero tal y como estaba previsto, el debate sobre la pintura llegó este lunes a la comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento de Pamplona, a través de una declaración de UPN que no se aprobó.



En su texto inicial los regionalistas pedían “la retirada de la obra de dicho espacio por ser ofensiva y suponer un insulto y una burla al patrón de Navarra y a los miles de navarros que cada año participan en las Javieradas”. Pero toda vez que ya se había omitido de la muestra, solicitaron denunciar la exhibición de la obra por los motivos antes expuestos.



El texto pedía también “que se informe a los miembros de la comisión de todo lo referente a la exposición que alberga el cuadro, quiénes son los autores y promotores, así como quién ha dado su autorización y si cuenta con financiación municipal”; el tercer punto reclamaba “recuperar la gestión del edificio de manera inmediata al estar cedido sin la tramitación del expediente de cesión y por tanto sin estar sujetos a ningún tipo de control y responsabilidad ante el Ayuntamiento”.



En el debate los concejales del cuatripartito se centraron en comparar la obra aludida con las pinturas de Ramón Stolz de la cúpula del Monumento a los Caídos. En este sentido se pronunció Edurne Eguino, I-E: “Puede herir el sentimiento religioso de la Iglesia, pero las pinturas de los Caídos llevan más de 60 años en un mural por la cruzada y la Iglesia jamás ha pedido perdón, sería un paso adelante que UPN sí lo hiciera”. Mikel Armendariz, Geroa Bai, abundó en el mismo camino. “La cúpula del edificio de los Caídos es claramente fascista. Entiendo que el cuadro pueda ser ofensivo, pero ha sido retirado”, remarcó.



A Maider Beloki, Bildu le “preocupa profundamente el retroceso con la libertad de expresión”. “Este debate no se daba en los 80, vamos atrás con la Ley Mordaza”, apuntó y añadió que “hasta que la exposición no se inaugura se trabaja y antes de ello se quitó. Esto es una polémica fácil”. Y recurrió también a los Caídos: “Eso ofende, ustedes siempre a favor de la ideología franquista”. María García Barberena le respondió que ella misma estuvo viendo la exposición y que nadie le dijo que no estuviera inaugurada.



Maite Esporrín subrayó que “la libertad de expresión es muy importante”. “¿Pero es necesario ofender?”, se preguntó. “En modo alguno compartimos la censura, pero ¿Se permitiría una obra a favor de la homofobia o de la violencia de género? Pues eso no se consentiría”, dejó la reflexión en el aire. No obtuvo respuesta. “El arte en ocasiones es provocativo, pero si algo nos sobra en esta ciudad es provocación”, concluyó.



Manuel Millera, Aranzadi, disertó sobre la relación entre Franco, la religión y la Iglesia y afirmó que “las Javieradas son romerías iniciadas por los amigos de dos monstruos de la historia”.



García Barberena le recordó que había romerías desde 1885. “Franco no había nacido, y Hitler tampoco. El nombre vino en los años 40”, señaló y entendió como “revanchismo” la postura del cuatripartito. “Si el cuadro les parece estupendo, ¿Por qué lo han quitado?, ¿Quién?, ¿La asamblea ella sola?, ¿Qué explicación se da?” Maider Beloki le aclaró que “lo ha retirado el artista” y que el “ayuntamiento no tiene nada que decir porque es un espacio abierto”.

El Parlamento rechaza el cuadro



La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó este lunes una declaración institucional que rechazaba la representación de una Javierada con imágenes de Franco y Hitler. El texto, presentado por UPN, consideraba que este cuadro expuesto en un edificio municipal, era un “grave e injustificado insulto a los miles de personas de toda Navarra que participan o sienten apego a esta peregrinación hasta el Castillo de Javier”. La propuesta de declaración institucional contenía un segundo punto, que finalmente se retiró, y en el que se instar al Ayuntamiento de Pamplona quitar esta imagen. En un tercer apartado, en este caso rechazado, se denunciaba que, con acciones como ésta, “los responsables políticos que las promueven utilizan recursos públicos para fomentar el odio, la discordia y el enfrentamiento social entre los ciudadanos de Navarra”. El portavoz de Podemos, Carlos Couso, explicó que su partido votó en contra de la iniciativa por entender que se debía respetar la libertad de expresión y la libertad de los artistas.

