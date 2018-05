El Ayuntamiento publica las listas de admitidos en escuelas infantiles de Pamplona

El Organismo Autónomo Escuelas Infantiles de Pamplona ha hecho públicas este lunes 21 de mayo las listas definitivas de admitidos para el próximo curso en las escuelas infantiles municipales. Las listas pueden consultarse en la sede de la escuela (en la calle Conde Oliveto, 4 2º izquierda. Teléfono 948 420 098), en la web municipal http://www.pamplona.es/escuelasinfantiles/ y en el 010. La matrícula deberá formalizarse durante esta semana, hasta el viernes 25 de mayo, en horario de 9 a 14 horas en la escuela infantil en la que el menor haya sido admitido o admitida.

El organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona recibió 1.003 solicitudes para realizar el curso que viene en alguno de los 16 centros de 0 a 3 años de la ciudad. Para este próximo curso 2018 – 2019 se ofertaban 742 plazas libres en las escuelas infantiles, 52 más que curso anterior (690), por lo que el 74,2% de solicitantes ha obtenido una de ellas. Ese porcentaje ha aumentado en diez puntos respecto al 2017-2018 cuando se situó en un 64,2%.

Junto a la lista de admitidos, se publicará también la lista de espera para cubrir las vacantes que puedan producirse.

Para las once escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona se recibieron 765 solicitudes. Se ofertaban 583 plazas libres en los distintos centros y etapas educativas. Mendillorri ha recibido 112 solicitudes para 52 plazas, Hello Azpilagaña 97 para 34, Hello Buztintxuri 88 solicitudes para 42 plazas libres, Printzearen Harresi 78 para 54 vacantes, Mendebaldea 73 para 38, Donibane 69 para 53 plazas y Haurtzaro 65 para 46 plazas libres. Para Goiz Eder se han registrado 48 solicitudes para cubrir 46 vacantes, en Izartegi 44 solicitudes para 55 plazas y en Hello Egunsenti 12 para 33 plazas libres. Entre las escuelas infantiles con media jornada Hello Azpilagaña ha recibido 36 solicitudes para 36 plazas, José María Huarte 21 solicitudes para 33 vacantes, Goiz Eder 18 para 36 plazas y Hello Egunsenti 4 para 25 plazas libres.

Por su parte, las cinco escuelas dependientes del Gobierno de Navarra recibieron 238 solicitudes para cubrir un total de 159 plazas vacantes. La mitad de las solicitudes, 120, se han recibido para Ninia Etxea, que debía cubrir 35 plazas libres. Para la línea en castellano en la E.I. San Jorge y en la E.I. Santa Teresa se han registrado 26 solicitudes, cuando había 16 y 31 plazas libres, respectivamente. Para Nuestra Señora de los Ángeles en castellano se presentaron 21 solicitudes para 14 plazas, para su línea en euskera 18 para 12 plazas, para la línea en euskera de San Jorge 15 para 18 plazas y para Nuestra Señora de Roncesvalles 12 para cubrir 33 plazas.

