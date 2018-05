Piden que se retiren las sanciones por mala señalización en Pamplona

08/05/2018 a las 06:00

UPN y PSN pidieron este lunes que se atiendan los recursos que puedan interponer aquellos ciudadanos multados en zonas de Pamplona donde había una señalización errónea o bien que directamente se retiren las sanciones impuestas. Lo defendió Fermín Alonso en la Comisión de Presidencia, donde Itziar Gómez, edil de Seguridad Ciudadana, confirmó que se han tramitado 532 sanciones en el entorno del Plan de Amabilización del Casco Viejo y el Ensanche, a vehículos captados por las cámaras en zonas de circulación prohibida.



Fermín Alonso calificó de “chapuceros e improvisados” los cambios de tráfico “impuestos en el centro”. Dijo que “señales sin sentido” permanecieron meses en la ciudad llevando equívoco”. Se refería a las indicaciones de acceso al parking de Baluarte, desde la avenida de Pío XII. Las señales dirigían a los conductores a continuar recto para acceder al párking desde la calle Yanguas y Miranda. “Les invitaban a entrar en una zona restringida, cuando, además, la entrada al parking es ahora solo de salida. Las señales seguían en abril, cuando el plan se inició en septiembre”, indicó Alonso y añadió que las sanciones se habían iniciado en enero.



Explicó el concejal que habían pedido información el 25 de abril. “No la recibimos, y el 2 de mayo nos llega el informe que se había firmado el 26 de abril”, relató. “En él se indica que las sanciones comenzaron el 3 de enero, cuando la concejal nos dijo el 5 de febrero que solo se informaba” , apuntó. Itziar Gómez le respondió que “lo que le interesaba al señor Alonso no era tanto el informe, sino traer la declaración y el 25 de abril preguntan por la señalética a raíz de una fotonoticia de un medio digital”, expresó.

Lo cierto es que, a partir de aquel día de abril, las señales se modificaron. En cuanto a las sanciones, Gómez señaló que “la ley de Seguridad Vial dice que permanece la más restrictiva y no caben recursos”. Pero explicó que se habían llevado a cabo desde septiembre “campañas a pide de calle, vallas estrechando el acceso...” y pasó a enumerar todas las señales modificadas en el entorno.



“Esto no hay quien lo entienda. La señalética está mal y las multas bien puestas”, respondió Fermín Alonso, quien mencionó también las franjas con relieve circular para personas invidentes que se mantienen en varias aceras y que llevan a pasos de cebra que ya no existen. “Y aún no los han modificado”, apuntó.



Maite Esporrín reconoció que se había quedado “con la cara colorada porque las señales no habían sido modificadas”. “En abril las fotos lo demostraban, y ahora ya he visto que se han retirado”, precisó. Pidió también que se atiendan los recursos y mencionó la necesidad de renovar la información de los navegadores digitales utilizados en los vehículos, “que también pueden inducir a errores”.



Para Aritz Romero, el debate de la señalética era “una cuestión menor” y “una sobreactuación de UPN”. Cerró el debate Gómez: “La Policía Municipal no sanciona, denuncia”.

