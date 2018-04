Anímate a participar en la I Estropatada, una fiesta familiar solidaria

Actualizada 25/04/2018 a las 17:39

El domingo 27 de mayo se espera una gran fiesta en Pamplona con la celebración de la primera edición de la Estropatada, uno de los eventos más originales y participativos que nació en Bilbao hace seis años y que organiza desde entonces cada año la Fundación WOP.

The Walk On Project (WOP) irrumpió en la capital navarra el pasado domingo con un flashmob, donde participaron más de 200 personas. Es un primer paso de WOP en todas las próximas iniciativas que están por llegar. Y es que cerca de 20.000 ‘WOPatos’ geolocalizados (patos de goma) surcarán por primera vez el Río Arga.

“Uno de los objetivos de nuestro plan estratégico es ir saliendo de Bizkaia, donde la Fundación WOP se ha ido consolidando en los últimos años como una entidad de referencia muy querida y reconocida”, explica Mikel Renteria, fundador de The Walk On Project (WOP). “Salimos de nuestro entorno de confort y lo hemos hecho con un flashmob, el que precisamente sorprendió a Pamplona el pasado domingo”, sostiene. Otra de las iniciativas que WOP llevará a cabo en la capital navarra es su famosa Estropatada, todo un referente de éxito en Bilbao.

“Estamos muy ilusionados de estar aquí, porque además existe una vinculación familiar muy fuerte con Navarra. Creemos que puede haber un caldo de cultivo favorable porque hay personas que nos quieren en este entorno y nos han empujado y animado a dar este paso”, apunta Renteria.

Otra muesca que se suma al camino que WOP inició en el año 2010 contra las enfermedades neurodegenerativas. Y es que los eventos y actividades de esta Fundación tienen un objetivo común: destinar el beneficio a la investigación de estas patologías. “En nuestra familia nos ha tocado de cerca y nos ha enseñado a no rendirnos y a trasladar valores positivos a todo lo que hacemos. El esfuerzo colectivo supone una fuerza muy especial para WOP. En Bilbao, la Estropatada se ha convertido en una fiesta familiar de referencia muy querida. Nos gustaría que lo fuera también aquí y que la gente pueda vivir la atmósfera tan ilusionante que se genera”, subraya Mikel Renteria.

WOPATOS CON TECNOLOGÍA PUNTA

La Estropatada no sólo es una gran fiesta familiar (con actividades, música…). Esta espectacular y original carrera de WOPatos (patos de goma) es tecnológicamente puntera, ya que por RFID se puede seguir la posición de cada pato con el chip que lleva colgado. Una carrera única que permite un seguimiento real desde la web del evento (wopato.com).

A las 12:30 horas del 27 de mayo, una vez estudiadas las mareas, arrancará la carrera de WOPatos en el río Arga. La fiesta se prolongará durante toda la jornada y se concentrará en el parque de La Runa con diversas actividades para disfrutar en familia y amplia oferta gastronómica. La diversión está más que asegurada.

Las empresas también podrán participar con los llamados WOPatones (adquiridos previamente) y que competirán en el río media hora antes que sus 20.000 “hermanos pequeños”. Toda la información de esta singular competición entre empresas está en wopato.com.

Y si algo despierta cada año expectación son los premios de esta original carrera. En las próximas semanas WOP desvelará qué se llevarán los ganadores. El único requisito es participar en la carrera con el ticket WOPato, que estará a la venta en El Corte Inglés y online desde la web del evento, wopato.com. Próximamente se anunciarán en la web nuevos puntos de venta.

Todos los participantes, tras la carrera, podrán canjear el ticket por un WOPato de la competición. Eso será en la zona de fiesta el mismo día de la iniciativa. En próximas fechas se informará de la programación de la I Estropatada WOP de Pamplona, así como de los espacios festivos y actividades.

Esta primera Estropatada WOP en Pamplona cuenta con el apoyo de Obra Social La Caixa, El Corte Inglés, Diario de Noticias de Navarra y Diario de Navarra.

¿QUÉ ES WOP?

La historia de WOP comienza en el verano de 2008, cuando le detectaron a Jon -entonces contaba con 6 años- una enfermedad neurodegenerativa grave. Sus padres, Mikel Renteria y Mentxu Mendieta, escucharon de los médicos el pronóstico de su hijo: “En dos años vuestro hijo podría morir”. Jon está a punto de cumplir 16 años y lucha fuerte cada día a pesar de las dificultades. Mikel y Mentxu decidieron crear la Fundación The Walk On Project (WOP) con un doble objetivo: divulgar la realidad de las enfermedades neurodegenerativas y financiar proyectos científicos para investigar terapias curativas en este tipo de enfermedades. Desde entonces, The Walk On Project (WOP) es una fundación-empresa con diferentes líneas de actuación empresarial (promoción musical con festivales y conciertos, ingeniería para personas con capacidades especiales, deporte -como la iniciativa WOPeak de llegar al 8.000 en 8 pasos llevando la bandera WOP que culminó con Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza salvando la vida a un montañero italiano; o el Gorbeia WOP Day-, educación u organización de eventos tan singulares como esta Estropatada, una festiva carrera de patos de goma).

WOP destina el beneficio de toda su actividad a la investigación de terapias para enfermedades neurodegenerativas. Hasta la fecha se han destinado más de 260.000 euros a varios proyectos científicos. Y más de 400.000 euros dedicados a la lucha de enfermedades neurodegenerativas.

