07/04/2018 a las 20:55

Sábado. Son las 19.30 horas y una fila de gente espera la llegada de la villavesa en la calle Mayor de Burlada. Tan sólo hace 12 minutos que pasó el último autobús, pero parece que no lo haya hecho desde hace al menos media hora. La villavesa para frente a nosotros. Hemos tenido suerte esta vez, no está completa y podemos subir. La estampa se repite en Villava, Huarte y Barañáin. Aunque la línea 4 no es la única afectada, la 11, que conecta el centro comercial La Morea con Pamplona, re

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+