Mesa redonda este jueves sobre el futuro del edificio de Los Caídos

Actualizada 14/03/2018 a las 12:47

Una mesa redonda con diferentes asociaciones memorialistas de Navarra cerrará este jueves los actos para la reflexión en torno al monumento a Los Caídos y su entorno. Esta mesa tendrá lugar a partir de las 19 horas en el propio edificio de Los Caídos y la entrada es libre.

El objetivo de este acto es abordar la reflexión en torno al monumento y el espacio desde la mirada de quienes trabajan directamente en materia de memoria y en la ciudad. Han sido invitadas a participar asociaciones memorialistas de Navarra, como AFFNA, Autobús de la Memoria, Amapola del Camino, Colectivo ZER y Txinparta Elkartea.

El acto es el broche a una serie de actividades promovidas por el Ayuntamiento de Pamplona a lo largo de este mes de marzo para compartir con la ciudadanía un proceso de reflexión sobre el espacio y el entorno del edificio de Los Caídos, como paso previo a la convocatoria del concurso internacional de ideas sobre el futuro de Los Caídos y su entorno, un concurso que se prevé que se ponga en marcha en abril.

Estos actos trajeron a la ciudad el pasado 10 de marzo a expertos en diferentes materias a nivel nacional e internacional, que compartieron con la ciudadanía de Pamplona sus reflexiones. Así Horst Hoheisel presentó la ponencia 'Cómo abordar el monumento de Navarra a sus muertos en la cruzada. Caídos y su entorno urbano'; Jordi Guixé 'Nadie sabe nada. Informe preliminar y valorativo del monumento a los Caídos de Pamplona'; Carlos Sambricio y Álvaro Sevilla hablaron del 'Informe en torno al monumento de los Caídos de Pamplona'; José Antonio Martín Pallín de 'Demolición o resignificación de los monumentos y símbolos de los vencedores del golpe militar de 1936'; Oriol Capdevila de 'Reflexiones y sugerencias respecto al monumento a los Caídos y su entorno' y Olivia Muñoz – Rojas de 'Documento de reflexión sobre el futuro del monumento a los Caídos de Navarra'. Sus ponencias pueden consultarse a partir de hoy miércoles en la web municipal www.pamplona.es.

Este miércoles además tendrán lugar las últimas visitas guiadas organizadas por el propio consistorio al edificio que alberga una exposición de muralistas que han participado tambíen en la reflexión pública aportando su visión desde punto de vista artístico. Se puede contemplar la obra de Carlos Cenoz ‘Dino’ titulada "War its good for? absolutely nothing! (¿Para qué es buena la guerra? ¡Para nada en absoluto!)”; la de Juan Ángel Perotxena (Malmö) & Javier Borda del colectivo Bizarras “Nunca más y para nadie aquellos horrores”; la de AL (DBR crew) “Miliciano ciego pelea a muerte contra sí mismo”; la de Corte & Chesteruno (Colectivo Cantamañanas) “Zauriak (Heridas)”; la de Miguel Marquina (DBR crew) “Gritos de rabia”; la de Jon Zabalegui, Carlos R. Gonzalez, Cristian Ezkerrena, Jabier Landa “Hijxs de madres”; la de Xabier Latasa titulada “Forofismo”; la de Imse & Saoka (DBR crew) “Cenizas” y la de Gero (DBR crew) “La victoria sobre la memoria”. Desde el pasado miércoles 7 y hasta hoy 14 de marzo un total de 306 personas han participado en las visitas, que se han desarrollado tanto en euskara como castellano.









