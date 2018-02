IrriZiklo aterriza en la Escuela Navarra de Teatro los miércoles durante 6 semanas

Actualizada 12/02/2018 a las 15:20

El ciclo de humor en euskera vuelve a escena. A partir de la próxima semana, los miércoles tendrán un espacio para la sonrisa con la nueva edición de IrriZiklo, organizado por el Ayuntamiento de Pamplona. La Escuela Navarra de Teatro, en la calle San Agustín, será a las 8 de la tarde el escenario de comedias, monólogos, magia y teatro. diálogos y otras representaciones con el objetivo principal de hacer sonreír al público. En total, 7 espectáculos, cuyas entradas ya están a la venta al precio de 3 euros. Además, hay abonos de 13 euros para el ciclo completo. Una de las funciones se celebrará en civivox Condestable y la entrada será gratuita.

La Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento de Pamplona ha conocido en su sesión de este lunes la programación del IrriZiklo, que se desarrollará del 21 de febrero al 27 de marzo. Todas las sesiones serán en miércoles a las 8 de la tarde salvo dos: el viernes 23 de febrero habrá función en la Sala Gótica de Civivox Condestable (a las 7 y media), y la última función, que cerrará el ciclo en martes, el 27 de marzo.

El ciclo arranca el próximo miércoles 21 de febrero en la sala de música de un psiquiátrico. Los actores guipuzcoanos Joseba Usabiaga e Iñaki Santos interpretarán a un músico y a una persona “enloquecida por la música” con la obra ‘Ni ala zu’ (‘Yo o tú’). Esta primera semana de IrriZiklo el programa tendrá una función extra el viernes en la Sala Gótica de Civivox Condestable, de la mano de Barry Manley (‘Barry Barrez’), profesor, escritor y monologuista irlandés, vascoparlante, músico y cantante. Manley deleitará a los espectadores con ‘From Cork to Kortezubi’.

El ciclo continuará el miércoles 28 de febrero con el teatro de Darío Fo y Franca Rame de la mano de Tartean Teatroa. Mikel Martínez e Irati Agirreazkuenaga llevarán a escena ‘Biba Voi!’. El miércoles siguiente, 7 de marzo, será el turno del mago Txan y su función ‘Inpernutik natorren artista bat naiz ni!’ (‘Soy un artista que viene del infierno’). Seguirán los bertsos y monólogos de las guipuzcoanas Beatriz Egizabal y Ana Labaka y su función ‘Erradikalak gara’ (‘Somos radicales’).

El miércoles 21 de marzo habrá doble función. Primero saldrá a escena la pedagoga, sexóloga, educadora y actriz Itziar Saenz de Ojer, que ha titulado la sesión ‘Sexijentziak askatuz’ (‘liberando sexigencias’). Le relevará en el escenario Ainhoa Juaniz, de Zirika Zirkus que se convertirá en ‘Pantxika Lamur. Nik egin beharko & ko’ (‘Lo tendré que hacer yo & cía’).

El Irriziklo se cerrará el martes 27 de marzo con Txalo Produkzioak, que representarán ‘Etxeko saltsak’ (‘Los enredos de casa’), una comedia de enredo basada en la obra ‘Relatively speaking’, de Alan Ayckbourn. En el escenario, Aitziber Garmendia, Ane Gabarain, Miren Gojenola, Mikel Laskurain y Aitor Fernandino.





IrriZiklo 2018

Miércoles 21 de febrero. Escuela Navarra de Teatro. 20 horas

‘Ni ala zu’. Joseba Usabiaga e Iñaki Santos. Ttipia Kultura Sustapenak

Año 2018. la sala de música de un psiquiátrico. Un músico y una persona "enloquecida por la música". El músico está en su habitación, esperando a que aparezca alguien. Entra "el cliente". Hay que encontrar la terapia adecuada para superar su problema.

Actores guipuzcoanos con experiencia en teatro, cine y televisión. Joseba Usabiaga, protagonista del film Handia, ha trabajado durante varios años en la teleserie Goenkale. Iñaki Santos ha actuado en diferentes compañías teatrales (Agerre Teatroa, Dejabu, Bazen behin clown) y es músico, canta y toca varios instrumentos (teclados, saxo, percusión…) en diferentes formaciones.

Viernes 23 de febrero. Civivox Condestable.19.30 horas

‘From Cork to Kortezubi’. Barry Manley (Barry Barrez)

En este monólogo, Manley reflexionar y explica su verdadera historia, utilizando para ello diferentes anécdotas y cómo no, el humor. Cómo llegó al País Vasco, por qué aprendió euskera y, sobre todo, por qué hace monólogos de humor.

Barry Manley es ‘Barry Barrez’ profesor, escritor y monologuista irlandés, vascoparlante. Y también músico y cantante.

Miércoles 28 de febrero. Escuela Navarra de Teatro. 20 horas

‘Biba Voi!’ (El teatro de Darío Fo y Franca Rame). Mikel Martinez e Irati Agirreazkuenaga. Tartean Teatroa

Los textos agudos e incisivos como Misterio Bufo, Muerte accidental de un anarquista, Adan y Eva, Tutta casa, letto e chiesa...etc. transmiten la filosofía, ideología y forma de vida de sus autores, siempre en tono de humor.

Mikel Martinez es actor y escritor originario de Tierra Estella. Fundador de la compañía bilbaína Maskarada, actualmente es miembro de las compañías de teatro ‘Ez dok hiru’ y ‘Tartean’. Irati Agirreazkuenaga es actriz de teatro, periodista y profesora de la UPV, ha trabajado para radio y televisión. En 2011 creó la compañía teatral Alanbike.

Miércoles 7 de marzo. Escuela Navarra de Teatro. 20 horas

‘Inpernutik natorren artista bat naiz ni!’. Mago Txan

Si te dicen que existen los milagros no les creas. Si te cuentan que los objetos se mueven solos no les creas. Tampoco les creas si te dicen que los sueños se hacen realidad. Pero en cambio si te dicen que no creen en la magia es que todavía no han visto la última creación del Mago Txan.

Miembro de la Asociación guipuzcoana de Ilusionistas y especialista en la denominada ‘magia de salón’, ha trabajado en el programa ‘Barrebusa’, de ETB. Asimismo, ha participado en espectáculos infantiles acompañando a los payasos Takolo, Pirritx eta Porrotx y Gari Lontxo y Joselontxo.

Miércoles 14 de marzo. Escuela Navarra de Teatro. 20 horas

‘Erradikalak gara’. Beatriz Egizabal y Ane Labaka. Lanku

Les dicen "sois radicales" y piensan que menos de lo que querrían y deberían. Se juntan dos mujeres y llevan las maletas llenas de contradicciones. Las van a abrir para el público en formato de bertso y monólogo. Hablarán desde las entrañas, con humor, queriendo llegar a la raíz. Dirán: "Somos radicales". Y el público pensará: "Menos de lo que querríais y deberíais".

Ane Labaka es bertsolari y profesora de bertsolarismo y Beatriz Egizabal (KontuKantoi) es cuentacuentos y clown. Ambas son de la localidad guipuzcoana de Lasarte-Oria.

Miércoles 21 de marzo. Escuela Navarra de Teatro. 20 horas

Sexijentziak askatuz. Itziar Saenz de Ojer

Pituxa no disfruta mucho en cuestiones de sexo. Ha estado buscando una solución y viene a compartir su reflexión con el público. ¿Qué exigencias y obligaciones surgen en las relaciones eróticas? ¿Es cada uno consciente de sus verdaderos deseos? ¿Estamos condicionados por los estereotipos de la sociedad?

Itziar Saenz de Ojer es pedagoga, sexóloga y educadora, además de actriz y cuentacuentos de la compañía Bazen behin clown.

Pantxika Lamur. Nik egin beharko & Ko. Ainhoa Juaniz. Zirika Zirkus

Pantxika Lamur llega de vacaciones y, con las maletas y todo, entra a ver un espectáculo. Se sienta a ver qué pasa porque le encantan estas cosas. Enseguida, tanto Pantxika como los demás espectadores se dan cuenta de que los artistas no llegan. Pero ella tiene un remedio claro...pronto se hará dueña del escenario.

La pamplonica Ainhoa Juaniz “Pantxika” es actriz, clown y fundadora junto a Luis Lainez de la compañía Zirika Zirkus.

Martes 27 de marzo. Escuela Navarra de Teatro. 20 horas

Etxeko saltsak. Txalo Produkzioak. Autor del texto: Alan Ayckbourn.

‘Etxeko saltsak’ es una comedia de enredo basada en la exitosa obra de teatro ‘Relatively speaking’. Secretos y enredos de parejas y amantes. La historia cruza los caminos de los personajes en mil y una direcciones, entre malentendido y malentendido, ante unos espectadores que cuentan con más información que los propios personajes.

Aitziber Garmendia, Ane Gabarain, Miren Gojenola, Mikel Laskurain y Aitor Fernandino. Actrices y actores con una dilatada experiencia en teatro, cine y televisión tanto a nivel local como estatal.

