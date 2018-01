El "destino" unió a Ceferino y Rosario en Burlada

Actualizada 27/01/2018 a las 15:56

Ceferino y Rosario se conocieron cumplidos los 40. Para entonces él estaba ciego, secuela de un accidente de niño. Ella acompañaba como voluntaria a un grupo de discapacitados a pasar unas jornadas de ejercicios en Burlada. Entre ellos estaba Ceferino. “Nunca la he podido ver, no sé cómo es su cara, pero me gustó su simpatía, su forma de ser”, cuenta él, mientras ella entrelaza las manos, las estira un poco tímida y sonríe como si hubiera comprado unos cuantos kilos de inocencia.

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Etiquetas Pilar Fernández Larrea

Selección DN+