La Pamplonesa actuará junto a exmiembros de La década prodigiosa

Actualizada 11/01/2018 a las 13:18

La banda de música La Pamplonesa acomete en los próximos días un nuevo ciclo de conciertos en los que, además de las tradicionales citas dominicales en el Teatro Gayarre con temáticas específicas, el grupo actuará junto a Serafín Zubiri y otros cantantes con un espectáculo de música de los años 70.



Así lo ha avanzado este jueves en representación de la banda Luis Mari Remesar, quien a estas citas ha sumado la tradicional visita anual a la Casa de Misericordia de Pamplona este próximo domingo, lo que completa un ciclo caracterizado por su "versatilidad y cercanía a todos los públicos".



Muestra de ello es el espectáculo del 28 de enero en Baluarte que, bajo el título 'El baúl de los 70', protagonizará Serafín Zubiri junto a algunos ex-integrantes del grupo 'La década prodigiosa', acompañados por la banda municipal de Pamplona, con la que "es una suerte y un privilegio" actuar, ha señalado el cantante navarro en conferencia de prensa.



Zubiri ha explicado que se trata de una selección de "las canciones más emblemáticas y representativas de los autores más importantes de la "maravillosa década" de los 70 del siglo pasado, como Roberto Carlos, Camilo Sesto, Mocedades, Cecilia, Mari Trini, Pablo Abraira, Joan Manuel Serrat o Julio Iglesias.



"Posiblemente no estén todas las canciones pero he intentado hacer una criba lo más comercial posible, con el fin de que estuvieran por lo menos las más representativas de esa década", ha avanzado para elogiar que en el escenario estará "muy bien acompañado" por La Pamplonesa y por "tres grandes artistas que son Mikel Herzog, Elena de Apraiz y Paloma Blanco, que fueron componentes de la década prodigiosa y hoy siguen por separado.



Todo ello, más Baluarte como escenario, suma "todos los ingredientes para que podamos disfrutar de una tarde mágica", ha avanzado un Serafín Zubiri que empieza el año 2018 "mejor, imposible; feliz haciendo lo que más me gusta, que es música, y además en casa, acompañado por nuestra banda".



El resto de la programación, ya en el habitual Teatro Gayarre, ha sido presentado por el director, Vicent Egea, y por el subdirector, Jesús Garísoain, quienes se alternarán con la batuta en las siete citas programadas desde febrero hasta mayo.



De entre ellas destaca la última, el 27 de mayo, en la que bajo el título 'Redescubriendo a Turrillas', se interpretarán obras del conocido maestro navarro, autor de numerosas obras para banda -perteneció él mismo a La Pamplonesa medio siglo- y una de las personalidades más relevantes de la música popular navarra, con destacado protagonismo durante los sanfermines.



Garísoain ha señalado que La Pamplonesa ha asumido el papel de "cuidar, mimar, expandir e interpretar" la obra de Turrillas y fruto de ese trabajo todavía se incorporan a su repertorio obras como las que se podrán escuchar en ese concierto, adaptadas al actual entorno de la banda, que hoy tiene instrumentos que en su día el compositor de Barasoain no incluyó en la partitura.



Ha sido "un trabajo ímprobo" el de sacar estas obras a la luz y adaptarlas, una labor que él coordina pero en la que están implicados varios miembros más del grupo, en lo que ha considerado "un trabajo muy bonito y un reto".



Además de este concierto final, el ciclo lo abrirá el 11 de febrero el espectáculo 'Noe, Noemí y Noemilia: Siete animales y su familia', de Belén Otxotorena y con ella misma como narradora, en el que esperan integrar al público infantil.



El 25 de febrero será el turno de 'Música original para banda', en colaboración con alumnos del Conservatorio Superior de Música de Navarra, mientras que el 11 de marzo los alumnos del conservatorio profesional Pablo Sarasate intervendrán con ellos en la cita titulada 'Clásicos populares', conciertos ambos en los que la "gran ilusión" de los jóvenes se conjuga con una labor pedagógica.



La "Música inglesa" protagonizará la cita del 25 de marzo, mientras que el 15 de abril sonará 'Música para la imagen' con alumnos de la Escuela de Música 'Joaquín Maya' y el 6 de mayo será un monográfico de Leonard Bernstein el que cope el programa.



Al acto ha asistido la concejala pamplonesa de Cultura, Maider Beloki, quien ha mostrado el "apoyo total de la ciudadanía y por supuesto del Ayuntamiento" a la banda y a su ciclo de conciertos "consolidado, que supone una cita casi obligatoria" para muchos.

