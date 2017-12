Actualizada 24/12/2017 a las 12:16

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Orkoien ha criticado el "grave ataque" a los cursos de euskera para adultos en la localidad que, ha afirmado, serán eliminados a partir del próximo mes de enero.



"Según nos han informado personas matriculadas en estos cursos y según nos ha confirmado la técnico de Euskera del Ayuntamiento de Orkoien", el concejal de euskera, Miguel Ángel Ruiz Langarica, "tiene intención de eliminar los cursos de euskera a partir del próximo mes de enero", ha explicado la formación en un comunicado.



La coalición ha asegurado que los cursos de euskera en Orkoien "han tenido un difícil recorrido sobre todo desde que UPN ostenta la concejalía de euskera", con "ratios muy alejados de la realidad, dudas sobre la continuidad de los cursos, falta de información, medidas arbitrarias, amenazas continuas y por qué no decirlo, una falta absoluta de interés y amor por el euskera".



"En esta ocasión, en pleno curso y habiendo pagado ya las matrículas, el concejal responsable tiene intención de dejar al alumnado en la calle basándose en la asistencia del alumnado a los cursos", ha reprochado EH Bildu.



La formación ha considerado esta medida "un ataque grave no sólo a las personas matriculadas en los cursos sino a la ciudadanía en general porque nos encontramos a mitad de curso y la medida deja sin posibilidad de continuar aprendiendo euskera al alumnado; porque el alumnado pagó integramente matrícula y por lo tanto podrían derivarse responsabilidades legales para el Ayuntamiento; porque el alumnado hace un esfuerzo diario y continuo por conciliar el aprendizaje del euskera y la vida familiar y laboral que no se ve recompensado sino penalizado; porque el ataque viene del concejal de euskera que es quien debería mimar estos cursos; y porque la medida va contra los fundamentos de la Ordenanza Municipal del Euskera de Orkoien".



Por estos motivos, EH Bildu ha solicitado a los servicios jurídicos del Consistorio de Orkoien "que aclaren la legalidad de estos hechos".

