“Ojalá se pudiesen coalicionar todas las fuerzas, pero es difícil por los partidos”

Con 30 años, formación sólida, trayectoria laboral incipiente y un punto de idealismo, Marta Astiz Calatayud ha aceptado el reto de convertirse en la única cabeza de lista de renovación en Estella de la mano de la agrupación electoral Ahora-Orain Estella-Lizarra, formada por un núcleo de IU al que se han adherido personas independientes, como ella misma, de diversos sectores.



¿Había pensado alguna vez en entrar en política?

En absoluto, lo veía como algo muy lejano, que hiciese lo que hiciese, nunca podría cambiar nada. Sin embargo, al entrar a trabajar en el Ayuntamiento [fue contratada como técnico de Igualdad unos meses] vi cómo se trabaja por dentro y conocí a los ediles, que son gente como tú y yo, con los que se puede hablar... Eso me cambió la percepción. Sin embargo, nunca lo hubiera hecho si no me lo llegan a proponer.



¿Y fue así, sin esperarlo?

Sí, me sorprendió muchísimo. Un grupo de personas de IU me dijo que estaban intentando incorporar a independientes para crear una agrupación y esa fue la idea que me gustó, la de una fuerza nueva. Por un lado me daba miedo, pero por otro estoy segura porque detrás de mí hay un verdadero equipo de gente que sabe muchísimo de política municipal y de personas independientes muy involucradas.



¿No hubiera aceptado ir detrás de unas siglas?

Hubiera sido muy difícil.



¿Qué motivo le decidió?

Soy una persona comprometida socialmente y pienso que quejarse está bien, pero es necesario hacer algo para remediar el motivo de esa queja.



¿Por qué cree que por primera vez mucha gente joven está dando el paso de presentarse a las elecciones?

La regeneración en política es consecuencia de la situación de crisis que estamos viviendo. La gente joven está entrando en política para poder luchar por las cosas que quieren tener, no se pide tanto: un trabajo estable, poder llegar dignamente a fin de mes... Ahora gran parte de la juventud tiene esa puerta cerrada.



La incorporación a Ahora-Orain a título individual de personas que pertenecen a Podemos Estella levantó una reacción inmediata en esta última, que les acusaba de intentar aprovecharlo. ¿Qué les pareció?

Es una cuestión interna que tiene que resolver Podemos, a la agrupación no le ha perjudicado en absoluto.



¿No tiene miedo del lastre que puedan suponer los malos pronósticos que dan las encuestas para IU?

Creo que una cosa son las encuestas a nivel nacional y otra lo que ocurre en el plano local. Contamos con el apoyo de IU, pero Ahora-Orain es mucho más, tenemos gente independiente y otra que viene de Podemos. Yo percibo que en la calle la gente está ilusionada con la agrupación.



Se le ve segura de sus fuerzas....

Estamos trabajando mucho. La recogida de firmas fue una prueba importante, era un trámite previo, es cierto, pero sirvió para poder presentarnos y hablar directamente con la gente. El que tuviéramos todas las firma una semana antes de terminar el plazo fue un resultado claramente positivo.



¿Con cuántos concejales se ve? ¿Uno? ¿Dos?

¡Vamos a ganar! [ríe]. Para eso nos presentamos, el objetivo es ese. Hoy en día hay tal incertidumbre a nivel nacional, regional, en todas partes, que no queremos ponernos techo. Nadie sabe qué va a pasar, nunca hemos estado antes.



¿Cree que tienen opciones de gobierno?

Claramente.



Tendrá que ser por la vía de pactos...

Es obvio que nos presentamos para ganar, pero ¿por qué no? Aunque no me gusta demasiado la palabra pacto. Hay que ir más allá. Ójala pudiésemos coalicionar todas las fuerzas y gobernar juntos, pero eso lo ponen muy difícil los partidos políticos, que para eso son muy cerrados.



¿Con quién está dispuesto a pactar Ahora-Orain?

Ya lo hemos dicho y queremos ser muy claros en esto. Con todas aquellas fuerzas que estén por el cambio. Por ahora: el PSN, Geroa Bai y Bildu.



¿Cuál cree que ha sido el error fundamental del Ayuntamiento en estos últimos años?

Hay una monotonía bastante grande y también un distanciamiento de la ciudadanía. Creo que lo que quieren los vecinos es recuperar su capacidad de hacer cosas por Estella. Hay que cambiar eso, es momento de apoyar las iniciativas populares, empatizar con la gente.



¿Cuáles son sus principales propuestas para la gestión del consistorio?

Hay que hacer las cosas de una forma diferente, escuchando más, colaborando más para crear una conciencia común de ciudad y aprovechar sobre todo lo que ya se tiene, puesto que es una época de crisis. Y poner por delante lo que es bueno para Estella y la ciudadanía.



¿Cómo se traduce eso en propuestas concretas?

En reforzar áreas a las que quizá no se ha prestado suficiente atención, como el turismo. El Camino de Santiago está en la esencia de Estella, cada día pasan entre 400 y 500 personas y hay que poner eso en valor.



El turismo se ha convertido en el mantra de la revitalización económica de Estella, pero habrá que hacer algo más...

Por ejemplo, proponemos estudiar la gestión directa de servicios como el polideportivo, limpieza viaria o zona azul. Queremos hacer una auditoría de los servicios públicos para ver si satisfacen a los ciudadanos y si se pueden mejorar. Pero hay más. El programa recoge todas las propuestas, que son muchas y variadas, desde la finalización del centro de ocio San Benito a la implantación de la escuela de idiomas, colaboración con la creación del centro de documentación de la ruta jacobea en el antiguo Ayuntamiento o buscar una alternativa de uso para Santa Clara, entre otras.

