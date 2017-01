15/05/2015 a las 06:00

beatriz arnedo. Pamplona

“Hay que echar a la derecha de los gobiernos, porque es una necesidad democrática. Esto es fácil explicarlo en cualquier parte de España, pero aquí es más complicado”, mantuvo ayer en Pamplona Cayo Lara. El coordinador federal de IU y diputado protagonizó el mitin centra de campaña de Izquierda-Ezkerra, la coalición de IU y Batzarre.



El acto tuvo lugar en el frontón Labrit, con la presencia de cerca de 500 personas que casi llenaron los asientos situados abajo, frente a la cancha (excepto una parte lateral que ocupaba una gran bandera republicana), un pequeño grupo en el primer piso y otros, de pie. Varios asistentes ondearon banderas republicanas y del Partido Comunista. El lema En Navarra, ezkerra, Nafarroan, izquierda presidió el escenario. Entre los asistentes, había representantes de CC OO, con su secretario general en Navarra, Raúl Villar, al frente; el expresidente de Comptos y exsenador Patxi Tuñón y el que fue parlamentario de Euzkadiko Ezkerra Ramón Arozarena.



En su discurso, Cayo Lara señaló que en Navarra hay “una situación especial” a la hora de cambiar al Gobierno, porque “cuesta saber si el PP es la marca blanca de UPN, si Ciudadanos es la marca blanca del PP, o si UPN es la marca blanca de Ciudadanos”. “Sea la marca la que sea, lo que sí es seguro es que los tres son grupos de derecha”.



“Elegirían la corrupción”



Por la mañana, en una rueda de prensa, el líder de IU afirmó al pedir un cambio de gobierno que si “a la gente se le ocurre en este momento” de la historia “mantener a gobiernos como UPN en Navarra o el PP en muchas instituciones” estará eligiendo “corrupción como animal de compañía”, informó. Se le preguntó el criterio de su formación sobre posibles pactos de gobierno con Bildu. Cayo Lara contestó que “compete a la federación navarra tomar estas decisiones” y que tienen “una sintonía absoluta en cuanto a quiénes no deben estar en los gobiernos”. Se sabe que I-E ha descartado en Navarra a tres formaciones para esos posibles pactos: UPN, PP y Ciudadanos.



“No tenemos suerte”



En el mitin, Cayo Lara no obvió el mal momento que atraviesa IU, y que afecta a I-E. Cuando todo apuntaba a un aumento del apoyo a su siglas, la situación dio la vuelta. No quiso citar a Podemos y a los grupos que han surgido en torno al partido de Pablo Iglesias, a los que se ha ido no sólo una buena parte de este voto, sino también cargos y afiliados de IU.



“Estamos en tiempos de resistencia. No tenemos suerte”, lamentó el líder de la coalición. “Cada vez que levantamos el vuelo, cada vez que tenemos una tendencia de crecimiento importante, no sé qué leches pasa que algo se pone en el camino”. Afirmó que les pasó igual en 1982 y en 1996. Y señaló que “algo tendrá que ver el sistema capitalista y el poder financiero” y el “poder en determinados medios de comunicación”. Pero recalcó que van a seguir “resistiendo y existiendo”.



Lara mantuvo que son “gente de principios de izquierda”. “No nos vamos a vestir ni una mijita de lagarterana, para ver si somos medio de izquierdas o medio de derechas y nos vota no sé qué gente”. “Y somos republicanos. ¿Cómo nos pueden contar que se puede ser medio monárquico o medio republicano? Se lo explicas a un chavalito del colegio y te dice que no le tomes el pelo”.