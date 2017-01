Actualizada 15/05/2015 a las 07:16

DN. Pamplona

Cómo reciclar el 50% de la basura que generamos? Pues, una vez ya instalados los contenedores para plástico (amarillo), vidrio (iglú verde), papel (azul) y resto (verde), se ha puesto el punto de mira en los restos orgánicos (sobras de comida, plantas, etc). Su recogida en Navarra ya se ha iniciado, con un proceso gradual a través de tres sistemas: el quinto contenedor (de color marrón, es la fórmula más usada y consiste en dar un cubo con una llave del contenedor a cada vecino ); el puerta a puerta (usado solo en la Barranca y Burunda con un calendario de recogida según materias) y, en menor medida, el compostaje. Una vez recogidos los residuos, hay que ver cómo tratarlos para lograr su reciclaje. Todo un debate en plena ebullición, con el nuevo Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra pendiente de aprobación.



UPN “EL QUINTO CONTENEDOR; EL PUERTA A PUERTA ES RETROCEDER”



“Apostamos por el quinto contenedor como sistema de recogida de la fracción orgánica de nuestros residuos. El puerta a puerta es retroceder a la Navarra de hace 30 años y una muestra de la imposición de EH Bildu. Conscientes de que una recogida, buena y de calidad, se queda ‘coja’ sin un tratamiento adecuado, implantaremos para la fracción orgánica un tratamiento inicial de biometanización y posterior compostaje del digestato. Asimismo, mantendremos nuestra apuesta por el reciclaje de envases, vidrio y papel-cartón, donde Navarra es referente nacional”.



PSN “QUINTO CONTENEDOR Y BIOMETANIZACIÓN”



“La materia orgánica supone alrededor del 40% de los residuos totales producidos. Nuestra apuesta ha sido por el quinto contenedor frente al puerta a puerta. Una opción que utiliza la mayoría de los países europeos. Reduce la cantidad de basura orgánica que llega a los vertederos, disminuye las emisiones de dióxido de carbono, evita la contaminación de suelos y permite producir energía renovable. El tratamiento que proponemos para su eliminación es enviar dichos residuos orgánicos a plantas de biometanización que producen energía renovable, y además obtienen compostaje para fertilización agrícola”.



EH BILDU “EL QUINTO CONTENEDOR NO LOGRA OBJETIVOS EUROPEOS”



“Para nosotros lo importante no es el sistema de recogida, sino los objetivos y resultados de recogida selectiva de residuos. Los objetivos vienen fijados por la normativa europea - en especial en lo que se refiere a la materia orgánica- que, en estos momentos en Navarra, ni con el sistema tradicional ni con el quinto contenedor se están consiguiendo”.



GEROA BAI “NOS GUSTA EL QUINTO CONTENEDOR, PERO QUE ELIJAN LOS VECINOS”



“Está claro que hay que incrementar las tasas de reciclaje de residuos de manera progresiva y creemos que el quinto contenedor es el sistema para ir haciéndolo con menos trastorno para la ciudadanía. No obstante respetamos lo que, en cada lugar, libremente elijan los vecinos. Para el tratamiento, es necesaria mucha información y mucha pedagogía social con las distintas opciones técnicas que existen para buscar la solución de mayor consenso social para Navarra en el debate sobre el nuevo Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra”.



PP “EL PUERTA A PUERTA ES NOCIVO PARA LA SALUD”



“El puerta a puerta es absolutamente nocivo hasta para la salud pública, como lo hemos visto en los ayuntamientos de la Barranca en donde Bildu lo ha implantado. El quinto contenedor está funcionando bien en las zonas donde se ha puesto, los vecinos colaboran para reciclar correctamente y pienso que es lo que habría que potenciar”.



I-E “UN SISTEMA CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA



“Apostamos por un sistema de recogida de residuos que maximice la separación de los mismos, utilizando sistemas adecuados a cada población/núcleo urbano en función de sus características y siempre con la participación y sensibilización de la ciudadanía que va a utilizar cada sistema. Descartamos la incineración de residuos en el nuevo Plan de Residuos de Navarra. Apostamos por la prevención-reducción de residuos, su reutilización y reciclaje y por el compostaje en el caso de los biorresiduos”.



PODEMOS “APUESTA POR RECICLAR Y REUTILIZAR”



“Se promoverá la reparación y la reutilización de enseres, la disminución del uso de bolsas comerciales de un solo uso, el empleo de bolsas reutilizables, la reducción de los vasos desechables que se usan en eventos con gran afluencia de público, la limitación de la publicidad en buzones, la venta de productos a granel o en gran formato, el uso de pañales reutilizables, el establecimiento de mercadillos de trueque y los acuerdos con asociaciones de economía social para la recogida, y la reparación y reutilización de voluminosos, textiles y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Estas medidas se complementarán con talleres de reparación, donde los ciudadanos pueden formarse en pequeñas reparaciones domésticas o llevar sus utensilios averiados para recibir ayuda en su arreglo”.



CIUDADANOS “HAY QUE GENERAR MENOS RESIDUOS



“Más allá de la alternativa considerada en la pregunta el problema de los residuos plantea retos sistémicos, pues se atisban claramente los límites del ecosistema para soportar semejante nivel de explotación. Tenemos que hacer una gestión, no de residuos, sino de recursos, visto como un ciclo de uso de que ser global, empezar por generar menos, usar materiales reutilizables, gestionar la segunda vida de los materiales, de su logística, de la energía consumida en producirlos”.



UPYD “EL QUINTO CONTENEDOR MÁS LAS TRES ‘ERRES’”



“El puerta a puerta ha demostrado sus nefastos resultados allí donde se ha instalado. El quinto contenedor reúne condiciones sanitarias y ecológicas mucho más eficaces. También es importante concienciar al ciudadano. Impulsaremos la educación medioambiental y la puesta en práctica de las tres ‘erres’: reducir, reutilizar y reciclar”.

