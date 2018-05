El Parlamento foral rechaza derogar el Consejo del Diálogo Social en Navarra

El pleno del Parlamento ha rechazado una proposición de ley Foral que pretendía derogar el Consejo del Diálogo Social en Navarra, por ser un órgano creado "con muchas prisas" y que nació para un modelo de diálogo social "agotado" en la actualidad.



La proposición, presentada por EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu, no ha salido adelante debido al rechazo de UPN, PPN, PSN, IE y la abstención de Geroa Bai.



En palabras del portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, este órgano fue "creado al final de la anterior legislatura con muchas prisas", y nació "para un modelo de diálogo social de otros tiempos, agotado, que es preciso superar en unos momentos de cambio político y social en Navarra".



Según ha recordado, con el Acuerdo Intersectorial sobre Relaciones Laborales de 1995 se puso en marcha en Navarra una estrategia de diálogo y concertación social entre los sindicatos UGT, CCOO y la organización empresarial CEN, a la que se sumó el Gobierno de Navarra, y que ha establecido "un modelo basado en la exclusión".

"Este modelo de concertación social ha tenido a lo largo de todos estos años un desarrollo en los sucesivos acuerdos y planes de empleo de los que, tanto los sindicatos firmantes como la patronal, han sido beneficiarios con convenios nominativos, lo que ha comportado un gasto millonario que les ha supuesto una importante financiación", ha denunciado.



Además, ha asegurado que en Navarra existen otros órganos de participación institucional, como el Consejo Económico y Social, "en el que participan más agentes sociales y económicos que pudiera servir de marco para las funciones que se pretendía con el Consejo de Diálogo Social".



Este órgano, que según ha afirmado sigue infrautilizado" a día de hoy, "perfectamente podría asumir las funciones de diálogo social con una participación mucho más amplia y plural". De esta forma, mientras no se aprobase una nueva normativa que regulase esta materia, los grupos firmantes proponían que las competencias del órgano a derogar fuesen atribuidas al Consejo Económico y Social.



"No entendemos cómo un gobierno del cambio quiere hacer suya una herencia que fue defendida por UPN", ha lamentado, ante el previsible rechazo de la propuesta. En la misma línea se ha mostrado Carlos Couso, de Podemos-Ahal Dugu, que ha apuntado que el citado consejo "es un órgano absolutamente fuera de tiempo".



Aunque ha reconocido que el actual Ejecutivo "ha dado pasos para sanear" la institución en cuestión, ha advertido que "no acaba de rematarlo". "No pretendemos solo derruir lo que no funciona, sino construir una alternativa", ha asegurado.



El parlamentario de Geroa Bai Rafael Eraso ha considerado que dicho órgano "no es lo que era" pues "ya no existen privilegios para los participantes".



El regionalista Carlos García Adanero ha apostado por "hacer algo bueno por el empleo", materia en la que durante esta legislatura "no se ha hecho nada". "Nos suelen criticar que traemos cosas que no son las que están en la calle", ha trasladado a los grupos proponentes.



La socialista Ainhoa Unzu ha reivindicado la importancia del diálogo, la concertación y el consenso. "Por eso defendemos el Consejo del Diálogo Social", ha zanjado, tras criticar que la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, "no ha cumplido con su deber" y no ha convocado al citado órgano "ni una sola vez en toda la legislatura". "La sensación que nos da es que ha intentado dejar morir este consejo", ha denunciado.



La portavoz popular, Ana Beltrán, ha manifestado que "no es en absoluto extraño" que EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu pidan la derogación del consejo porque "tienen absoluto desconocimiento de lo que ha significado en esta comunidad el diálogo social". Además, ha advertido que la intención de los grupos firmantes es "colonizar a todas las empresas" e "introducir a los sindicatos abertzales".



El portavoz de IE, José Miguel Nuin, ha recordado que "desde el primer día de esta legislatura se ha eliminado la financiación nominativa" y que "se ha abierto la participación a los cuatro sindicatos con más representación en Navarra".

"Si ELA y LAB no participan, es su decisión", ha argumentado Nuin que, aunque no ha votado por la derogación, sí que se ha mostrado dispuesto a modificar la ley en cuestión y a pactar una reforma porque "es manifiestamente mejorable".

