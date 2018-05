Las secciones sindicales de UGT y CC OO en Volkswagen Navarra se han mostrado "muy orgullosas y satisfechas" del acuerdo presupuestario de UPN y el Gobierno central que prevé 80 millones para la creación de 800 empleos en los próximos años en la planta, una iniciativa que "puede corregir una de las debilidades más importantes que hoy tiene nuestra fábrica".

En su opinión, el rejuvenecimiento de los trabajadores de la planta de Landaben es "fundamental" para "nuestra plantilla, el sector de la automoción y la industria en nuestra Comunidad", ha destacado el presidente del comité de empresa de Volkswagen Navarra y secretario general de la sección de UGT, Alfredo Morales.

En rueda de prensa, Morales ha resaltado que "necesitábamos que alguien pegase a la puerta y dijese cómo os puedo ayudar" y ha esperado que el anuncio realizado este martes por el líder de UPN "se confirme" con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

"Todo el mundo era consciente de la situación que vivimos ahora mismo en cuanto a la pirámide de población. Lo cierto es que nosotros no hemos ido a ningún sitio, esa es la realidad, algunos han llamado a la puerta", ha comentado.

En este mismo sentido, Eugenio Duque, secretario general de CC OO en Volkswagen Navarra, ha considerado que el presidente de UPN, Javier Esparza, "ha estado a la altura, por lo menos intentando ayudarnos en llevar a buen fin ese gran y esperado rejuvenecimiento de plantilla, ese plan que falta nos hace en Volkswagen y Navarra".

A su juicio, este acuerdo sobre prejubilaciones "va a dar un balón de oxígeno importantísimo a la comunidad", ya que "se podrían generar incluso más de 800 empleos juveniles que falta hacen".

"Nosotros no somos políticos, no somos de partidos, aquel que llama a nuestra puerta bienvenido sea si lo que pone encima de la mesa es algo que nos facilite aquello que ya llevamos buscando años. No miramos siglas, miramos posibilidades de ayuda", ha expuesto Duque, quien ha considerado que "poco le hubiese costado al Gobierno de Navarra haber llamado".

"MATERIALIZAR" EL ACUERDO

En cualquier caso, el presidente del comité de empresa ha remarcado que el anuncio de UPN y el Gobierno central ahora se tiene que "materializar" y "hay que darle forma". "Hoy esa forma no la tenemos, nos falta escribir esa letra pequeña de cómo vamos a contratar a 800 personas", ha expuesto Morales, quien ha defendido que "la única manera de corregir la pirámide de población es que por cada trabajador que salga por esta modalidad entre un joven para que nos ayude a tener un futuro más próspero en nuestra empresa".

"Volkswagen Navarra tiene que tener esa responsabilidad para con la sociedad navarra y ser sensibles en un apartado tan importante como es el empleo", ha reivindicado el presidente del comité, que ha incidido en que "todo esto ahora lo tenemos que transcribir en un acuerdo y en posibilidades de poder ejecutarlo, en planes concretos", que la dirección debe materializar.

Ha afirmado, en esta línea, que "necesitamos sentarnos con la dirección para establecer un acuerdo detallado, concreto, con compromisos", puesto que "no sólo queremos la garantía de que salgan 800 personas, sino contratar con contrato indefinido a 800 personas". Y ha garantizado que se firmará "un acuerdo ajustado a ley".

"UNIDAD DE ACCIÓN" DE UGT Y CC OO

Tras señalar que Volkswagen Navarra "ha mantenido el tipo en un sector complicado en los tiempos más difíciles que hemos vivido", Alfredo Morales ha remarcado que "la unidad de acción entre UGT y CCOO ha servido en los momentos más difíciles que hemos atravesado en la compañía para obtener los mejores resultados, dar estabilidad a nuestra planta y a nuestra comunidad". Ha resaltado, además, que "esa unidad de acción ha servido también para garantizar el futuro no sólo de 4.500 familias, sino de más de 12.000 que trabajan para nosotros".

"Ese futuro fue garantizado cuando establecimos un acuerdo sobre el segundo modelo, un hito histórico", ha agregado Morales, para subrayar que "no todo puede ser positivo" y que ese acuerdo "establecía incógnitas también, debilidades, que es el capítulo de renovación y rejuvenecimiento que viene perfectamente reflejado en ese acuerdo".

Ha afirmado así que "éramos conscientes de que esa debilidad la tendríamos que corregir", pero "en aquel momento nadie fue capaz de pegar a la puerta de Volkswagen para decir cómo os puedo ayudar para solucionar este problema, la debilidad de la pirámide de población muy elevada", ya que un tercio de la plantilla está por encima de los 50 años y que casi más de 1.000 personas están por encima de 55.

Por todo esto, ha puesto de manifiesto que el convenio colectivo que se está negociando en la actualidad en la planta "no es un convenio al uso, es un convenio que tiene que corregir las debilidades que mostraba el acuerdo del segundo modelo".

Y ha asegurado que "el camino del éxito será firmar un convenio colectivo en los planteamientos que han hecho las secciones sindicales de UGT y CC OO donde afiancemos las fortalezas y corrijamos debilidades". Ha planteado, además, que este convenio tiene que "sentar las bases de que Volkswagen Navarra pueda ser una adjudicataria también de la producción de un coche eléctrico".

