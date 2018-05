Carta abierta a los lectores de un periodista de Diario de Navarra

Buenas tardes. Mi nombre es José Mari Belcos -Jose, para mis amigos- y soy editor en la web de Diario de Navarra desde hace algo más de 18 años. Me dirijo a vosotros para compartir unas reflexiones que me acompañan desde hace un tiempo. Me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago y, sobre todo, me gusta la gente con la que trabajo. Son gente estupenda, en serio, si los conocierais pensaríais lo mismo que yo. A todos ellos también les encanta su trabajo, doy fe porque, por la naturaleza de mi puesto, tengo que tratar, en un momento o en otro, con casi todos los periodistas del Diario. Los veo trabajar, observo cómo buscan los temas para sus informaciones, cómo se entusiasman cuando dan con algo, cómo lo convierten en una noticia o en un reportaje, cómo siguen hablando de ello en los pasillos, en la máquina de café o en el comedor. En realidad, y esto lo he comprobado en todos los periódicos en los que he trabajado, este es un oficio para entusiastas, para gente que cree firmemente en lo que hace, que nunca mira el reloj.

Sin embargo, a este entusiasmo, sorprendentemente genuino en los tiempos que vivimos, le acompaña en los últimos años cierta preocupación. Las ventas de los periódicos bajan, esto no se nos escapa a nadie, y el negocio en internet no acaba de arrancar, nadie sabe muy bien hacia dónde se dirige, algo lógico cuando se transita por un territorio hasta ahora desconocido.

Hace dos años, nosotros decidimos dar el paso y le pusimos un precio a nuestro trabajo también en la página web. Resulta extraño hasta escribirlo, parece una obviedad, pero es así. Cualquier trabajo -médicos, ingenieros, taxistas, panaderos, operarios de fábrica o maestros- tiene un precio, cualquier persona tiene derecho a que le paguen por el trabajo que realiza. Si algo no tiene un precio, algo no encaja, hay algo que no nos están contando. Esto es lo que hemos aprendido todos del baño de realidad que nos ha dado Facebook: no nos cobraba, porque en realidad nos estaba vendiendo. Los usuarios éramos el producto.

Nosotros decidimos poner un precio sólo a lo que sabíamos hacer, a lo que entendíamos que tenía un valor. Pero no porque lo digamos nosotros. El periodismo, sea en papel o en la pantalla de un móvil, sigue siendo uno de los pilares de nuestra sociedad. Pensad en casos recientes que, sin la labor de un periodista, hubieran quedado ocultos a la opinión pública. Pensad en noticias que has podido leer únicamente en nuestro periódico, en nuestra página web, en las que sigues leyendo todos los días. Lo que vas a encontrar gratis en otros medios, nosotros también te lo ofrecemos gratis. Pero además, nos esforzamos a diario por encontrar historias que te afectan y que sólo te contamos nosotros. Eso es lo que creemos que tiene valor.

Y no es que nosotros tengamos dudas de la importancia de lo que hacemos, pero queremos saber si tú, que estás leyendo esta carta, también lo compartes. Por eso, en los próximos días vamos a abrir un debate tanto en Diariodenavarra.es como en nuestras redes sociales en el que queremos que nos cuentes cómo lo ves, qué crees que estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal -algo habrá, sin duda-. Qué te gustaría que hiciésemos por ti, cómo crees que podríamos mejorar nuestra oferta de pago en internet.

Mientras tanto, nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, con la misma intensidad, con el mismo entusiasmo. Porque no sabemos hacerlo de otra manera, porque queremos seguir haciendo lo que hacemos, porque creemos que es importante para la sociedad a la que servimos y queremos que esta misión siga siendo nuestro trabajo muchos años y, sí, también, porque nos gusta hacerlo.

