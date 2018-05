El PPN critica a Educación por la suspensión del trámite de la OPE de Secundaria

El PPN ha criticado la "irresponsabilidad" del Departamento de Educación tras la suspensión del proceso de la oposición de Secundaria por "no haber respondido dentro del plazo a un recurso de alzada".



"Una vez más, el área que dirige Solana da muestras de una enorme falta de rigor en la gestión, retrasándose en la respuesta al recurso presentado hacia esta nueva OPE y sumiendo a los opositores, de nuevo, en una nueva situación de incertidumbre e inseguridad jurídica", ha manifestado en un comunicado el portavoz de Educación del PPN, Javier García.



En su opinión, "lo de este Departamento con las OPE ya no tiene nombre, es inaudito". "En tres años no han sido capaz de articular una oferta en condiciones, bien porque el diseño no responde a la demanda real de nuestra comunidad o porque no cumple con la normativa establecida, lo cierto es que ninguna se ha llevado a cabo con normalidad", ha censurado García.



Además, ha criticado que la consejera Solana "una vez más eche balones fuera cuando se le ha pillado en falta" al argumentar que "todo obedece a un retraso en Correos y que este nuevo escollo en las oposiciones no afectará a la preparación de los aspirantes". A su juicio, "está visto" que la consejera "no es capaz de asumir la responsabilidad que le corresponde".



Para el parlamentario del PPN, "las meteduras de pata de este departamento en asuntos como éste, que definen el futuro de los ciudadanos, ya son recurrentes; lo vimos también con la OPE de inspectores o con la OPE de maestros de 2016, de la que se anularon 100 plazas en euskera por no corresponderse con la plantilla orgánica".



"Así las cosas, lo menos que pueden esperar los ciudadanos afectados es que se depuren responsabilidades por parte de los cargos competentes. Desde luego, desde que se inició el cambio de Gobierno hace tres años, este departamento ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias en ningún momento", ha sostenido.



Por todo esto, García ha exigido a Solana que "solucione este nuevo entuerto, que se comprometa a dar seguridad a los aspirantes para cubrir estas 211 plazas docentes y las que se planteen a partir de ahora o que, de lo contrario, abandone el cargo".

