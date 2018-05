El capitalismo centra una charla del Nobel de Economía Stiglitz y estudiantes de la UPNA

Varios cientos de estudiantes han asistido este lunes 21 de mayo a la conferencia ofrecida en inglés por el Premio Nobel de Economía 2001, Joseph E. Stiglitz, organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), en la que ha reflexionado sobre el capitalismo.

Bajo el título "Capitalism, Inequality and Globalization" ("Capitalismo, Desigualdad y Globalización"), el profesor Stiglitz ha acudido invitado por la alumna de doctorado Alba María Del Villar Olano, quien contactó con él durante una estancia de investigación en la Universidad de Columbia (Nueva York, Estados Unidos).

Así, la presentación del experto ha corrido a cargo del vicerrector de Investigación, Ramón Gonzalo García, y de la propia Alba Del Villar.

Joseph E. Stiglitz es profesor en la Universidad de Columbia y en la actualidad, también es copresidente del "High-Level Expert Group on the Measurement of Economic Performance and Social Progress" (Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y economista jefe del Instituto Roosevelt.

Galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2001 (oficialmente, Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel) y la Medalla John Bates Clark en 1979 (galardón que otorga la Asociación Estadounidense de Economía), fue vicepresidente senior y economista jefe del Banco Mundial, y ex miembro y presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de Estados Unidos bajo el mandato de Bill Clinton.

En 2000, fundó "The Initiative for Policy Dialogue", un grupo de expertos sobre desarrollo internacional con sede en la Universidad de Columbia.

En 2011, fue nombrado por la revista "Time" como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Conocido por su trabajo pionero en información asimétrica, su investigación se centra en la distribución del ingreso, el riesgo, el gobierno corporativo, las políticas públicas, la macroeconomía y la globalización.

Es autor de numerosos libros de referencia y varios "bestsellers". Sus títulos más recientes son: "Globalization and Its Discontents Revisited", "The Euro", "Rewriting the Rules of the American Economy" y "The Great Divide".

