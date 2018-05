Críticas a Bildu por la ley que permite a funcionarios con euskera acceder a plazas de castellano

UPN, PSN y PPN han rechazado la proposición de ley presentada por EH Bildu para que los trabajadores de la administración que ocupan una plaza con perfil en euskera puedan acceder a otro puesto público en castellano, una propuesta a la que Geroa Bai presentará enmiendas, pero que no ha querido adelantar en qué sentido.

En concreto, en declaraciones a los periodistas al término de la Mesa y Junta de Portavoces, en la que ha sido admitida a trámite la iniciativa, el regionalista Javier Esparza ha criticado que se trata de "una propuesta más para dar posibilidades a aquellos que saben euskera, una muestra más de a qué están jugando y de sus objetivos".

A su juicio, "están empeñados en que haya ciudadanos de primera y segunda, y además lo hacen con el discurso del victimismo a que tan acostumbrados nos tiene la izquierda abertzale". Ha negado así que los euskaldunes "estén discriminados" y ha considerado que "el nacionalismo es especialista vender las propuestas desde el lado de considerarse víctimas".

La socialista María Chivite también se ha mostrado "absolutamente en contra" de la propuesta de EH Bildu, misma postura que, según ha dicho, han adoptado en el Ayuntamiento de Pamplona con una plaza de jurista, ya recurrida. En su opinión, ambas iniciativas son "nulas de pleno de derecho".

La presidenta del PPN y portavoz parlamentaria, Ana Beltrán, ha advertido de que con esta propuesta EH Bildu busca "beneficiar claramente a los funcionarios vascoparlantes en la administración" y ha afirmado que con ella también quieren "colonizar de abertzales la administración de Navarra".

Se ha preguntado, además, qué hará la presidenta del Ejecutivo foral en este caso, si "volverá a ser una presidenta arrodillada a los intereses de Bildu o pensará en la mayoría de los navarros que no hablan euskera".

GEROA BAI LA ENMENDARÁ

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado, sobre el hecho de que no hayan firmado la iniciativa con EH Bildu, que se trata de una proposición de ley que "no requería nuestra firma en la medida que no estamos de acuerdo con todo lo que se dice en esa proposición de ley".

"Nuestra postura va a ir en la dirección de hacer enmiendas", ha avanzado Martínez, quien no ha querido decir por dónde irán. "Tendrán conocimiento de eso en su debido tiempo", ha zanjado.

En representación de EH Bildu, su portavoz, Adolfo Araiz, ha explicado que llevan trabajando "muchos meses" este tema en el seno del cuatripartito, pero ha remarcado que "no ha tenido el apoyo político que entendíamos que era necesario". "No entendemos por qué, denunciamos una grave vulneración de derechos lingüísticos y el derecho más elemental a la igualdad", ha argumentado.

En todo caso, ha esperado que "seamos capaces de consensuar los 26 votos" para que la proposición de ley salga adelante y así "acabar con una manifiesta injusticia que impide a trabajadores el acceso a una nueva plaza" y que "cualquier persona pueda participar en la provisión de todas las vacantes".

Para Araiz, que los trabajadores de la administración que ocupan una plaza con perfil en euskera no puedan acceder a una en castellano, supone "una nueva muestra más de que los euskaldunes están discriminados y que sufren discriminación a la hora incluso de mejorar una promoción interna".

Finalmente, el portavoz de Podemos en la Cámara foral, Carlos Couso, ha afirmado que no creen que "el conocimiento tenga que ser impedimento para tener oportunidades". Y ha defendido que "el conocimiento del euskera y otras lenguas no puede impedir que esas personas tengan oportunidades de ir a un concurso de traslado de una forma abierta".

