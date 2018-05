Mª José Rodríguez de Armenta: "Me pregunto hasta qué punto importan las víctimas"

Imagine a una mujer maniatada por un sinfín de cuerdas que coartan su libertad de movimientos e impiden que huya a la carrera lo más lejos posible de su captor. Cada una de esas correas representan los diferentes delitos que conforman la violencia de género: insultos, control del teléfono del móvil, amenazas, palizas e incluso violaciones. Para liberar a esa mujer no basta con una única persona. Por cada cuerda que le aprisiona se requiere un profesional especializado: sanitarios que le curen las heridas físicas, agentes de policía que sepan quién es su agresor y la protejan de él, psicólogos que reparen el daño moral y valoren qué secuelas ha sufrido, fiscales que acusen, abogados, jueces... “Si una sola pieza del engranaje falla, todo se da al traste”, explica María José Rodríguez de Armenta (Pamplona, 1958), psicóloga forense y doctora en Psicología. Ella sabe cuán afiladas pueden llegar a ser las ‘garras’ de la violencia de género y lo complicado que resulta ‘desactivar’ esta lacra de la sociedad. Autora de numerosas guías, y libros como SOS Mujeres maltratadas calcula que en toda su trayectoria profesional ha ayudado de manera directa a rehacer su vida a unas 2.000 mujeres con nombres y apellidos. “¿Y de manera indirecta? La cifra sería incontable”, señala.

Directora de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito del Gobierno de Navarra (1999-2007), hasta 2012 fue Psicóloga Clínica y Forense en el Instituto Navarro de Medicina Legal.

Aquí, entre sus muchos logros en este campo se encuentra el haber creado e impulsado el Protocolo de Intervención adoptado por los fiscales de violencia de género para, en coordinación con los psicólogos, determinar el riesgo de la víctima. “Jueces y fiscales estaban angustiados porque les costaba saber si una mujer corría peligro o no y si tenían que interponer una orden de protección”, señala. Esta pamplonesa de 60 años también ha generado el sistema de trabajo único que determina cómo los psicólogos forenses han de estructurar sus informes, y el método de intervención. Pionera en el mundo de la psicología forense, cuando echa la vista atrás dice que hicieron todo aquello porque “no sabían que era imposible”. “Ahora no tendría tanta fuerza y energía para hacer todo eso. Los proyectos han funcionado porque se han unido los que estaban trabajando. Los primeros, fiscales, jueces y policías”.

María José Rodríguez trabaja en la actualidad como responsable de la Unidad de Coordinación de Víctimas de Accidentes de Tráfico, que depende de la DGT, y al que accedió a través de un concurso de méritos. Esta unidad tiene delegaciones en todas las provincias españolas. Rodríguez confiesa que durante un tiempo se ha mantenido alejada de la palestra pública, pero ahora, después de movimientos internacionales como me too, que denuncian la violencia de género, ha vuelto con un mensaje claro: reivindicar más medios humanos para la Justicia y sobre todo, coordinación para ayudar a la víctimas de la violencia de género.



La violencia de género es uno de los temas que aparece en la agenda nacional. ¿Qué falta por hacer en este campo?

El problema que existe en la lucha contra la violencia de género, como en cualquier otro delito, es que se combate desde dos grupos de profesionales muy distintos. Uno lo conformamos los que trabajamos con las víctimas y con los agresores. Necesitamos procedimientos y protocolos fáciles, estructurados, de rápido cumplimiento y eficaces. En mi caso concreto, como psicóloga forense necesito una buena prueba pericial para que las víctimas entren en un entramado de protección que les facilite el proceso. Y el segundo grupo está formado por los teóricos, que realizan protocolos de difícil cumplimiento. No facilitan el trabajo. Dentro del grupo de teóricos están los políticos, que cuando llegan a puestos de responsabilidad, en raras ocasiones se les ocurre crear plataformas de coordinación con los agentes que están atendiendo a las víctimas: fiscales de violencia de género, jueces de los juzgados, psicólogos forenses... Ellos van a explicar lo qué necesitan para trabajar. Es donde realmente se nos pierden las fuerzas.

¿Se puede salvar esa distancia entre ambos grupos?

En el caso de Navarra lo hicimos. Después de muchas reuniones con jueces que dictaban sentencias contra maltratadores, llegamos a un acuerdo y a un protocolo. Esto derivó en un contrato de servicios con el Colegio de Psicólogos para que hicieran los programas terapéuticos para maltratadores y mujeres maltratadas. Fue complicado llegar a un acuerdo entre el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el Gobierno foral, el Colegio de Psicólogos y los Servicios Penitenciarios que dependen del Ministerio de Interior. Hay que recordar que las terapias de maltratadores se hacían dentro de la cárcel de manera individual, tal y como se dictaba en la sentencia. Eso funcionó. La crítica es por qué no se ponen las personas de acuerdo para intentar coordinarse a nivel nacional y sacar proyectos similares. No quiere decir que el de Navarra sea el proyecto único. En España existen excelentes profesionales. La cuestión es juntarnos los expertos y ver cómo hacerlo. Si cada uno hace su programa, su protocolo... Es cuando surge la descoordinación.

Entonces, en su opinión ¿falta una mayor colaboración?

Deberíamos tener la humildad de reconocer que sabemos muy poco de la violencia de género. Hay que unir a las mentes pensantes, los intelectuales, los que pueden aportar muchos datos para crear perfiles, unir criterios, ver qué formación es la necesaria... Nos falta ese espíritu de querer colaborar. A veces me pregunto hasta qué punto importan las víctimas. Ha habido un pacto de estado genial donde han participado de todo el que tenía que participar. ¿Qué pasa? No hay presupuesto. Si no hay presupuesto, ¿cómo vas a emprender las acciones obligadas? Eso crea desaliento. El pacto de Estado me ha parecido estupendo, pero el profesional sufre porque no llega a todo. En Navarra solo hay un par de psicólogos forenses. Debería haber una veintena para llegar a todo y trabajar con calidad. Harían las periciales con más calma e incluso podrían citar a la víctima para hacer una investigación. Eso es lo que hace falta.

Muchas mujeres víctimas de la violencia de género denuncian que el maltrato, en ocasiones, no acaba ni con la denuncia ni tan siquiera con el divorcio. El maltrato continúa a través de los hijos. ¿Cómo se puede solucionar esto?

El caso que llevo en el alma es el de una mujer que empezó a venir a la oficina. Venía preguntando cosas generales. Observé que algo le pasaba. Es la única vez en mi carrera que he presentado una denuncia de oficio. Una vez apareció con el pezón arrancado de un navajazo. Había sido violada por su marido esa misma mañana en la carretera. Llamé a la Policía Foral. Le dije, no es por ti, es por mí. No voy a dejar que te vayas sin que te empecemos a proteger. Ella aceptó. Al principio, estaba muda. No conseguía contar nada. Llegó la brigada asistencial y empezaron con el caso. Esta mujer, consiguió contar todo lo que había sufrido; hicimos una denuncia; le derivamos a una psicóloga especialista en este tema. Empezó a recuperarse pero su exmarido le seguía acosando. Tenía dos niñas. No podía trabajar. Cada vez que se iba la abogada de su ex pareja presentaba una denuncia por abandono familiar. Le querían quitar las niñas. Era un sinvivir. Esta mujer empezó a tener intentos de suicidio. En tres ocasiones tuvo que ir a rescatarla la Policía Foral. Al final, se suicidó... No podía seguir viviendo. Su ex no le dejaba. No tenía salida. Tenía que trabajar para sacar a sus hijas adelante. Ese caso fue dramático. Intentamos ayudarla con todos los medios a nuestra disposición y durante bastantes años. La mujer no veía ni esperanza ni salida. Como este caso podría contar cientos. Pero si no denuncian, nunca van a estar protegidas.

¿Qué más se podría haber hecho?

Lo intentamos todo. Eché en falta ética de la letrada que defendía al maltratador. Ella hacía su trabajo, pero según mi criterio, hay unos límites éticos. No se puede tener tanta saña. ¿Qué consigo yo como abogada de la defensa instigando? Tendríamos que tener ética. Y luego, dentro de la sociedad, si esta mujer hubiese tenido una ayuda económica, lo que estamos viendo en el pacto de estado, o alguien para ayudarle con las niñas, no le hubieran denunciado por abandono familiar.

Recordará algún caso positivo...

Recuerdo el de Sagrario Mateo dio la cara por todas las mujeres maltratadas. Fue un caso muy dramático. Llegó en shock. Le costaba contar su caso. Poco a poco, se incorporó a los programas terapéuticos. Comenzó a sonreír, a ser otra, a darle a sus hijos estudios, carrera... Capitaneó una asociación de mujeres maltratadas. Tiene vida.

¿Qué es lo que hace cuando le llega un víctima de violencia de género?

Le explico que va a ser un proceso largo y farragoso donde se va a sentir cuestionada. Les digo que las personas que inicialmente les ayudan, cuando haya pasado cierto tiempo, aún les preguntarán si siguen con ese tema. ¿Cómo no van a seguir con eso? En ocasiones, las víctimas se encuentran con el rechazo de la gente que inicialmente les han apoyado. Muchas de las víctimas no colaboran de forma activa, otras en exceso. Por otra parte, tienes que avisarles que la sentencia, donde ponen muchas expectativas, va a ser la que va a ser. Han de mentalizarse que, además de la vía judicial, deben a l mismo tiempo emprender nuevos caminos para recuperar la libertad y volver a vivir. Muchas se quedan de piedra cuando ven la sentencia.

En este sentido, ¿qué opina de la sentencia de La Manada?

Solo puede decir que siempre he mantenido el respeto a las decisiones de cualquier sentencia, peritaje, o similar, hecho por profesionales que trabajan en la justicia.

Utopía en Santo Domingo

Para María José Rodríguez de Armenta hablar de la República Dominicana es hablar casi de una utopía. En este país latinoamericano ha visto cómo todas sus teorías se han convertido en realidad. Y no solo eso. Dentro de poco la Comisión de la Unión Europea reconocerá a la República Dominicana por sus buenas prácticas en esta materia.

¿Cómo empezó su colaboración con este país?

Todo comenzó cuando publiqué SOS Mujeres maltratadas en 2008. Se puso en contacto conmigo a través del correo electrónico un señor que firmaba como Procurador General de la República. Era el Fiscal General, José Manuel Hernández Peguero. Siempre tuvo en la cabeza luchar contra la violencia de género. Cuando llegó a ser Fiscal empezó a ver qué podía hacer.

¿Qué acciones emprendió?

Creó unidades de intervención integral para la violencia. Contrató a psicólogos asistenciales, en Santo Domingo. Con el tiempo, les expliqué el programa que hacíamos en Navarra. Lo copiaron. Y después, el programa de mujer maltratada. En el 2008 me invitó a a ir a la República Dominicana. Llegué, y me impactó que había creado un centro para maltratadores que se llama centro conductual para hombres maltratadores donde había contratado un grupo de psicólogos para derivar todos los casos de las unidades de barrio. Para mí fue un subidón. Había creado un centro para las mujeres. Era el centro de supervivientes donde acudían las mujeres de violencia intrafamiliar y de menores abusados. Fue un impacto impresionante ver que todas mis teorías se habían puesto en marcha.

¿En qué se diferencia la República Dominicana de España?

En la República Dominicana no hay competencias transferidas. Cuando el fiscal dice formación general, todos los hacen. Es capilar. No es una figura política. Lo mismo pasa con el Ministerio de la Mujer, que aquí no lo tenemos. Los abogados y los psicólogos tienen una línea que es ‘Línea vida’, cualquier mujer maltratada llama a ese teléfono, que es como el 016 nuestro. Recibe información, un abogado, un psicólogo... ¿Cuál es la ventaja? No hay diferentes institutos de la mujer o delegaciones de la mujer. Hay unidad de criterios. En España, un concejal tiene una idea, un Instituto de la Mujer, otra, las Delegaciones, otra... Tenemos que trabajar de manera coordinada.

