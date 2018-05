Los interinos docentes piden una gestión de listas similar a la de otras comunidades

Alrededor de 300 personas se han manifestado este viernes, convocados por la Plataforma de Interinos Docentes de Navarra (PIDNA) para rechazar el "agravio comparativo de Navarra respecto a otras comunidades autónomas" en la gestión de listas que regulan a los interinos docentes de la Comunidad foral.

La marcha ha partido a las 17.30 horas desde la antigua estación de autobuses de Pamplona, ha recorrido la avenida Baja Navarra para recorrer Carlos III hasta la Plaza del Castillo, donde ha finalizado con la lectura de un comunicado. Los manifestantes han portado una pancarta con el lema 'Para que nos valoren como en otras CCAA'. Asimismo se han coreado consignas como 'Gobierno incompetente, respeta a los docentes' o 'Interinos navarros, los más perjudicados'.

PIDNA ha reclamado una orden foral de gestión de listas "en condiciones semejantes a las de los compañeros docentes de otras comunidades autónomas" que "reconozca nuestros esfuerzo y dé estabilidad". Asimismo, ha recordado que la orden foral planteada por el Gobierno de Navarra cuenta con el rechazo de "todos los sindicatos".

"No estamos pidiendo que se nos regale la plaza, sino que se nos valore como en otras comunidades autónomas", destaca la plataforma en su manifiesto. "A pesar de los recortes" y de "la precariedad laboral, año tras año Navarra obtiene los mejores resultados en las evaluaciones externas de educación, y eso es gracias a nuestro trabajo diario en las aulas", ha subrayado.

CON LA ACTUAL LISTA PREFERENTE "PUEDE HABER UN DESPIDO MASIVO"

En declaraciones a los periodistas antes del comienzo de la manifestación, el representante de PIDNA, Mikel Zalba, ha pedido que en la gestión de listas de interinos docentes "se reconozca nuestro trabajo y se nos valore".

Ha advertido de que con la actual gestión de listas "puede haber un despido masivo" entre los 1.800 interinos docentes que actualmente trabajan en Navarra.

La propuesta de Educación establece que se guardará la nota conseguida en las convocatorias a partir de 2012. Una fecha en la que "prácticamente no se han hecho oposiciones, sólo hay cinco especialidades minoritarias", ha indicado Zalba que ha pedido que "se guarden las notas de las tres últimas convocatorias que se han celebrado".

El representante de PIDNA ha afirmado que con esta medida "al 90% de los interinos no se nos guarda nota, con lo cual estaríamos abocados a volver a hacer y aprobar una oposición o nos vamos a una segunda lista donde no llaman para trabajar".



Zalba ha explicado que en las listas preferentes "tiene preferencia quien saque buena nota en la oposición, quien no la apruebe se va fuera de las listas, no importa que lleve 20 años trabajando". "Nosotros ya hemos hecho la oposición, cuántas veces tenemos que aprobar la oposición para seguir en unas dichosas listas de interinos, es decir, de eventuales", se ha preguntado.

"Si hay que valorar una nota de un examen de oposición, que se valore y la gente nueva pueda entrar, pero que también se valore la experiencia llevamos de años de trabajo, nuestra formación, nuestra titulación", ha reclamado.

