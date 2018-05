Concentración frente a la CEN por el reparto de la riqueza a través de subidas salariales

UGT y CC OO se concentrarán el próximo martes, a las 12 horas, frente a la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) para exigir el reparto de la riqueza a través de subidas salariales.



En un comunicado, los sindicatos han afirmado que tras varias reuniones de negociación con la patronal para intentar alcanzar un nuevo acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, continúan manteniendo posturas "muy alejadas" en todas las cuestiones: incremento salarial, jornada laboral, empleo, y "también sobre las propias funciones que debe cumplir un acuerdo de estas características en la actual fase de expansión económica".



Según han indicado, en Navarra "la situación es, igualmente, de bloqueo". Y han remarcado que "el acuerdo a nivel estatal influye de forma determinante en Navarra, porque las patronales aplican de forma general los criterios sobre salarios y derechos".



"Navarra no escapa a la precariedad. En febrero el 44% de los contratos que se firmaron fueron para siete días o menos, hay 23.000 personas que tienen un contrato parcial y temporal y hoy una persona trabajadora acumula de media 3.2 contratos. Y la desigualdad en el mercado laboral está abriendo todavía más las brechas de discriminación que sufren los trabajadores más jóvenes", han sostenido.



Ante este contexto, según han criticado, "las organizaciones empresariales no quieren admitir que ya no estamos en una situación de profunda crisis, como la que vivimos de 2008 a 2013". "El gran esfuerzo hecho durante estos años por los trabajadores debe revertirse ahora, cuando la economía crece con fuerza desde hace cuatro años, se crea empleo (aunque es precario) y las empresas están recuperadas del impacto de la pasada crisis y se encuentran en una situación que supera con creces el mejor momento de la etapa de crecimiento anterior", han defendido.



En su opinión, "ante el crecimiento económico no está habiendo reparto" y han lamentado que "enfrente nos encontramos con una patronal que hace de la cultura de la acumulación su principal bandera".



"Y eso concentra la riqueza y genera más desigualdad. Desde CC OO y UGT no estamos dispuestos a permitirlo. Sin reparto no hay salida justa de la crisis, sin empleo de calidad no hay salida integral de la crisis, con avaricia habrá un malestar social creciente. Los salarios tienen que crecer, y tienen que hacerlo de forma suficiente para recuperar lo arrebatado. Y también tienen que crecer las pensiones, que son el salario de los jubilados. Si no hay acuerdo, habrá movilizaciones y conflicto en las empresas", han advertido.

