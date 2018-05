Solana defiende las 23 horas de docencia: "No se puede ligar a la atención a la diversidad"

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha apostado por "la reversión de ese recorte y retornar a las 23 horas de docencia directa" y ha subrayado que "no se puede ligar la atención a la diversidad a no reducir las horas de docencia directa".

En respuesta a una pregunta de Podemos en el pleno del Parlamento, Solana ha considerado de "vital importancia" establecer esa diferencia y "no dejar lugar a interpretaciones erróneas". Y ha querido dejar claro que los tutores "no tienen 25 horas, tienen más horas, pero de docencia directa no, salvo en algunos centros que se ha gestionado aquel recorte de 2012 con esa pretensión".

"Si algún centro en algún momento dispuso que los tutores asumieran 25 horas obviando su derecho laboral, no es responsabilidad de este Gobierno", ha expuesto Solana.

Asimismo, ha explicado que para compensar la bajada horaria, el departamento, vía enmienda parlamentaria, refleja la cantidad de 1,3 millones en salarios y más de 324.000 euros en gastos de seguridad social para el primer trimestre del curso, un total anual de 5,2 millones, que equivale a la contratación estimada de 132 docentes para el curso 2017-2018.

Según ha dicho, este presupuesto se integrará en la partida para los sueldos de personal interino y ha asegurado que tendrá su reflejo en 2019, al ser un gasto "consolidado".

Por su parte, la parlamentaria de Podemos Tere Sáez ha asegurado que "de manera generalizada los tutores han realizado 25 horas, incluso han tenido que realizar más" y ha considerado que "si la atención a la diversidad queda mermada", se debe garantizar a los centros "poner recursos de profesorado y de dinero".

Sáez se ha mostrado favorable a "todo aquello que suponga la mejora de la calidad de la enseñanza pública en Navarra" y ha defendido que "el profesorado esté bien, tenga el tiempo necesario para trabajar en condiciones y se haga una buena atención a la diversidad".

