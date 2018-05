No es una manifestación contra el euskera sino contra la política lingüística que está desarrollando el Gobierno de Uxue Barkos. Desde el PSN y Ciudadanos coincidieron este miércoles en la defensa de este argumento como motivo para justificar su presencia en la manifestación que el próximo sábado 2 de junio va a tener lugar en Pamplona, convocada por colectivos de la sociedad civil navarra. El sindicato UGT también estará presente en la marcha, que empezará a las seis de la tarde frente al Parlamento foral.

“Estamos en contra de la política lingüística del Gobierno, no en contra del euskera”, afirmó la máxima responsable del PSN, María Chivite, cuya ejecutiva acordó la asistencia a la manifestación en una reunión que mantuvo el pasado día 4. “Es por coherencia con la postura que estamos manteniendo a lo largo de la legislatura, cuando hemos dicho ‘no’ al decreto foral para el uso del euskera en la Administración, ‘no’ a los cambios en la zonificación lingüística y también estamos recurriendo ante el Tribunal Administrativo de Navarra los perfiles lingüísticos de las plantillas que se están decretando en algunos ayuntamientos para favorecer al euskera”. “En coherencia con todo esto, vamos a ir a la manifestación”, sentenció la líder socialista.

Las Juventudes Socialistas de Navarra llamaron este miércoles a movilizarse el 2 de junio contra la política lingüística del Ejecutivo. “La convocatoria no es, ni de lejos, contra el euskera. Es contra una política llevada a cabo con sectarismo e imposición”, afirmó el secretario general, Carlos Mena. La organización juvenil resaltó la “importancia” de la cita “para hacer ver al Gobierno de Navarra que se defiende el euskera como patrimonio cultural y social, pero que no se quiere imposición, pues ésta sólo logra generar una fractura social que costará cerrar en el futuro”.

Ciudadanos responderá afirmativamente con su asistencia al llamamiento de colectivos de la sociedad civil al entender que, según expuso este miércoles el portavoz de la formación naranja, Carlos Pérez-Nievas, “será para defender al euskera de la manipulación política a la que le está sometiendo el Gobierno cuatripartito”.

Pérez-Nievas reclamó una política lingüística “realista” para Navarra. “El cuatripartito no sólo está discriminando a la zona no vascófona de la Comunidad foral sino a una gran mayoría de navarros que no conocen el euskera”, declaró el representante de Ciudadanos, quien denunció “desigualdad” para acceder a un puesto en la Función Pública o que “las empresas tengan que hacer un plan de euskera para poder ser contratadas por la Administración”. “Queremos rescatar al euskera de quienes lo están utilizando políticamente”, acentuó Pérez-Nievas.

POR UNA POLÍTICA "JUSTA"

Por su parte, la Comisión Ejecutiva Regional de la UGT ha aprobado la adhesión y la participación del sindicato en la manifestación prevista el próximo 2 de junio. “Estamos de acuerdo con la zonificación pero no con una puntuación que se convierte en excluyente”, indicó este miércoles el secretario general de la UGT, Jesús Santos. “Hemos recurrido qué tipo de plazas salen en euskera y la baremación, y hemos estado en contra de la nueva Ley de Contratos exclusivamente por la obligación de los planes de formación en euskera para todas las empresas que contraten con la Administración. Esto puede afectar el empleo privado”.

El convocatoria de la marcha en favor de una política lingüística “justa” corre a cargo de la Asociación Cultural Doble 12 , Vecinos de Paz de Berriozar, Desolvidar, y el poeta y escritor ribero Pepe Alfaro. Los mismos promotores de la marcha que en junio de 2017 sacó a la calle a miles de personas en defensa de la bandera de Navarra y contra la derogación de la Ley de Símbolos materializada por el cuatripartito para tratar de posibilitar la colocación de la ikurriña. UPN y PP ya hicieron pública días atrás su adhesión a la nueva manifestación. Fuera del ámbito político, personas de la cultura y la universidad también han dado un paso al frente como señal de respaldo. Se trata de Matías Múgica (premio Euskadi de traducción), Javier López de Muniáin (librería El Parnasillo), Ignacio Olábarri Gortázar (catedrático emérito de Historia Contemporánea y miembro de Eusko Ikaskuntza), Eduardo Gil Bera (traductor, ensayista y euskaldun), Ricardo Pita (funcionario jubilado), Alberto Pérez Calvo (catedrático de la UPNA), Jesús Mari Osés (profesor titular de la UPNA), Ángel García Sanz (catedrático de la UPNA), M.ª Cruz Mina (catedrática jubilada de la UPV), Javier Tajadura (profesor titular UPV), Javier López (profesor titular de la UPNA), Iñaki Iriarte (profesor titular de la UPV), Antonio Pérez Prados (exrector de la UPNA), Pablo Larraz (médico y escritor), Alfredo Arizmendi (médico y odontólogo), Aurelio Arteta (catedrático jubilado de la UPV), Enrique Jaurrieta (catedrático de Educación Secundaria jubilado) y Javier Lesaca (investigador y periodista).

