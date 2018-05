Sonsoles Echavarren: "Es una carta sobre lo que más nos interesa"

Hacía tiempo que no escribía una carta. Creo que las últimas fueron hace veinte años cuando me fui de Erasmus a Inglaterra y me carteaba con mi novio (hoy marido) casi a diario. Y es una pena porque, muchas veces, por escrito somos capaces de expresarnos mejor que hablando. ¿No os ha pasado? Diréis que ahora tenemos los ‘whatsapp’ pero no es lo mismo. Un emoticono fuera de lugar puede ser una catástrofe. Con ‘La semana, en familia’ pretendo escribiros una carta sobre los temas que más nos interesan: que no son otros que los del día a día. Los problemas de comunicación con los hijos adolescentes, a qué edad recomiendan los expertos que tengan su primer móvil, dónde podemos ir de vacaciones cinco o seis personas sin gastar mucho dinero o cómo tratar la dermatitis de los bebés. En fin. Tantos temas como personas y situaciones en la vida.



El día a día nos absorbe y apenas tenemos tiempo para leer. Y cuando lo encontramos, en Internet hay tal avalancha de información que no sabemos qué elegir o dónde parar. Este boletín pretende ser “un área de servicio en la autopista de la información” en la que yo selecciono para vosotros los temas más interesante. Os contaré en qué estoy trabajando para que me ayudéis a mejorar esa información. ¡Seguro que conocéis a alguien que puede ofrecer un testimonio o que es experto en la materia!” Os sugeriré planes para hacer en familia. Y, por supuesto, como con todas las cartas, esperaré ansiosa las vuestras en mi buzón.

