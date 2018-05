Actualizada 14/05/2018 a las 14:56

Los grupos parlamentarios de UPN y PP han interpelado este lunes al Gobierno de Navarra sobre la reducción de las horas lectivas de Religión en los centros escolares, una medida que consideran un "ataque a la libertad" de elección de los padres.



Javier Esparza, de UPN, ha criticado ente los periodistas, en la ronda de comparecencias tras la Mesa y Junta de Portavoces, el silencio de la presidenta en este asunto y se ha preguntado qué problema crean las dos horas semanales de religión para que se quieren reducir a una.



"En ligar de convivir pisotean derechos y recortan libertades", ha dicho en referencia al Gobierno de Uxue Barkos, al que le ha acusado de apostar por la "transparencia cuando le interesa" y de llegar a "cero acuerdos" con quienes piensan distinto.



Por Geroa Bai, su portavoz, Unai Hualde, ha recordado que se ha presentado una proposición de ley al respecto y que la competencia para fijar una educación laica es del Estado, al tiempo que ha subrayado que Navarra debe estudiar las consecuencias de reducir a la mitad las horas de Religión porque tiene efectos laborales y de planificación "que deberían ser medidos".



María Chivite, como portavoz del PSN, ha recordado sin embargo que hay un acuerdo del cuatripartito con su partido del pasado año para "reducir la mínimo legal" las clases de religión "y queremos saber si se va a cumplir" cuando es algo "posible dentro del marco legal, hace falta voluntad política".



"Es un ataque a la libertad de los padres y una muestra más del sectarismo que busca un pensamiento único", ha afirmado el popular Javier García, quien ha pedido a Geroa Bai que aclare su posición.



Por último Izquierda-Ezkerra ha querido poner el foco en la educación pública y en la necesidad de dotarle de la financiación suficiente para el próximo curso con el fin de revertir los recortes que ha sufrido.



Los portavoces se han referido además a la nueva ley foral de Transparencia y su traslado al Parlamento de Navarra, donde se podrá plantear que sus miembros hagan públicos no solo los salarios sino también sus bienes.



Una posibilidad que EH Bildu, Podemos y PSN han asegurado taxativamente que comparten, incluso la coalición abertzale que se supervise la veracidad de lo que se declara, mientras que Javier Esparza ha recordado la iniciativa de un Gobierno de UPN en esta materia, aunque ha subrayado que "las cosas hay que hacerlas bien".



"Yo por ejemplo no me creo" el patrimonio que declara la presidenta de Navarra teniendo desde hace años sueldos de "cien mil euros", "es raro", ha dicho, y por eso ha defendido que hay que hacerlo bien ya que el ciudadanos "tiene derecho a saber".



Por su parte, Geroa Bai, PP e I-E se han remitido al trabajo que deberá realizar una ponencia para adaptar el reglamento del Parlamento a la nueva ley foral de Transparencia.



Otros asuntos abordados por los portavoces tras la Mesa y Junta han sido las proposición de ley registradas por EH Bildu, Podemos, PSN e I-E para volver a la situación de 2012 en materia de exenciones en el IRPF por las prestaciones de maternidad y paternidad y la presentada por PSN sobre "vida digital".



Además se ha tramitad también una petición del cuatripartito para que el Gobierno entregue en el juzgado las conclusiones de la comisión de investigación de la plana de biometanización de Ultzama, que recogía indicios de prevaricación y fraude en las subvenciones.

