Laparra no tendrá que comparecer por el pliego con el nombre de una empresa

Actualizada 14/05/2018 a las 13:04

Los cuatro partidos que sustentan al Gobierno, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, no han visto conveniente este lunes la comparecencia urgente en el Parlamento del vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, sobre la publicación del nombre de una empresa en el procedimiento de licitación del contrato para la gestión del servicio de asistencia del Centro de Día de Justicia Juvenil.

UPN, PSN y PPN habían solicitado la comparecencia del vicepresidente sobre este asunto, lo que se sí se ha tramitado, sin embargo, el cuatripartito no ve la necesidad de que se realice de forma urgente.

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha señalado, en declaraciones a los medios, que "la semana pasada saltó un caso que preocupa, que hay que aclarar, un pliego, una empresa..., se pide que venga con urgencia el consejero y el cuatripartito rechaza la urgencia". "¿Queremos transparencia o no? ¿O solo cuando nos interesa? Eso es defender un modelo de sociedad que no es transparente", ha señalado.

Además, ha criticado que "el cuatripartito tampoco ve necesario que la Cámara de Comptos audite todos los contratos adjudicados por este departamento desde principio de legislatura". Sí solicita el Parlamento, a petición del PPN, que se realice un informe de fiscalización sobre este tema. "¿Qué se quiere tapar", se ha preguntado Esparza.

Por su parte, Unai Hualde, de Geroa Bai, ha manifestado que "no procedía la urgencia por el volumen de actividad parlamentaria" y "porque han quedado meridianamente claras las explicaciones del vicepresidente". "Nos parece una necesidad de estirar el chicle y meter ruido parlamentario donde no hay nada de rascar", ha opinado.

Hualde se ha mostrado además a favor de que Comptos audite este pliego en concreto, pero no de que se auditen todos desde 2015.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, se ha preguntado para quién es urgente la comparecencia de Laparra y ha dicho que "la urgencia es una cuestión relativa y lo importante es que se haga la comparecencia y dé el consejero las explicaciones que tenga que dar".

No ha apoyado la petición del PPN de que se auditaran todos los contratos del departamento desde 2015, "no es algo habitual, la Cámara de Comptos suele rechazar ese tipo de planteamientos". "Ya hemos dicho que tiene que ser un planteamiento concreto", ha defendido.

Desde Podemos, Carlos Couso ha manifestado que la comparecencia de Laparra "no es urgente en este momento", ya que es un proceso que "lleva bastante tiempo". "No nos parecía que fuera un tema urgente, es un tema viejo", ha comentado, para opinar que "todas las comparecencias entonces serían urgentes, no podemos entrar en esta dinámica".

La socialista María Chivite ha criticado el "postureo" del cuatripartito en este tema. "Es un ejercicio de maquillaje", ha apuntado, para añadir que, en lo que les afecta a ellos, "está claro que se ponen de perfil".

Selección DN+