La Universidad Pública de Navarra (UPNA) participa la próxima semana en 'Pint of Science', un festival internacional en el que científicos de distintas disciplinas acercan su trabajo al público en bares y que celebra en España su cuarta edición.



Los investigadores Pablo Sanchis Gúrpide, Alberto Berrueta Irigoyen y Leyre Catalán Ros, que trabajan en el Instituto de Smart Cities (ISC) de la institución, tratarán de las energías renovables del futuro el próximo miércoles, 16 de mayo, a las 20 horas en el Bar Zentral (Mercado de Santo Domingo de Pamplona), con entrada libre.



La charla, titulada 'Las energías renovables que nos vienen', parte del hecho de que "el desarrollo humano siempre ha estado ligado al aumento de disponibilidad energética y, en el último siglo, este incremento ha sido espectacular". "En la necesidad de garantizarla a largo plazo, las energías limpias surgen como una necesidad imperiosa y se tornan imprescindibles para el futuro", ha indicado en una nota la UPNA.



Los ponentes tratarán de "tumbar falsos mitos", analizando las dificultades en este campo que ya han sido solventadas y realizando un repaso sobre las diferentes tecnologías y los futuros avances.



Pablo Sanchis Gúrpide, doctor en Ingeniería Industrial y licenciado en Administración y Dirección de Empresas, es director de la Cátedra de Energías Renovables de la UPNA y del Área de Recursos y Estructuras de Investigación del Vicerrectorado de Investigación, además de ejercer la docencia en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicaciones. En este mismo departamento, trabaja Alberto Berrueta Irigoyen, doctor en Ingeniería Industrial.



Por su parte, Leyre Catalán Ros, graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales y Máster en Ingeniería Industrial, cursa el doctorado en el programa de Tecnologías de las Comunicaciones, Bioingeniería y Energías Renovables (Tecomber). También es presidenta de la Asociación para la Promoción de las Energías Renovables en Navarra (APERNA), vinculada a la citada Cátedra de Energías Renovables, de la que forman parte los otros dos ponentes.



'Pint of Science', cuya primera edición mundial tuvo lugar en 2013, es un festival que pretende acercar la ciencia a la sociedad a través de la presencia en bares de investigadores que explican su trabajo. El evento se celebra anualmente y de forma simultánea durante tres días; y, en esta edición, toman parte bares de 300 ciudades de 21 países de los cinco continentes.



En España, el festival se celebra durante tres días (las noches del lunes 14 al miércoles 16 de mayo) en 105 bares de 56 ciudades. Un total de 730 científicos impartirán otras tantas charlas y realizarán demostraciones y experimentos en vivo.



En el caso de la capital navarra, el festival 'Pint of Science' está organizado por el Club de Amigos de la Ciencia, de la mano de Javier Armentia (astrofísico y coordinador del Planetario), Nieves Gordón (responsable de comunicación del Planetario) y Joaquín Sevilla (responsable de Divulgación del Conocimiento de la UPNA e investigador del ISC).

