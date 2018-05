Actualizada 13/05/2018 a las 11:38

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha aconsejado organizar y reservar las vacaciones de verano con antelación. De hecho, según una encuesta que ha encargado a Cíes, el 60% de los ciudadanos ya lo hace.



A menor edad, más personas adelantan la organización. Así, los que más lo hacen son los menores de treinta años -75%- y los de entre treinta y cuarenta y cinco años -66%-.



La asociación ha señalado en un comunicado que esta práctica "puede suponer un importante ahorro", ya que en los meses estivales los precios de estas ofertas suelen subir "entre un 20% y un 50%". En este sentido, Irache ha destacado que, algunos estudios estiman que "si se elige el momento oportuno para reservar, se pueden conseguir ahorros de cerca del 65%". Estos cálculos se refieren generalmente a las reservas conjuntas de transporte y alojamiento, es decir, tanto del billete de avión como de la reserva de habitación del hotel, por ejemplo.



Por separado, coger un vuelo con meses de antelación puede suponer conseguir un precio un 20% más económico. En viajes intercontinentales, el ahorro puede superar el 50% según indican buscadores y empresas del sector turístico.



Irache ha indicado que muchas personas optan por reservar las vacaciones con meses de antelación en promociones que ofrecen la cancelación gratuita. Una opción que, generalmente, "supone un encarecimiento del precio", ha explicado la asociación que ha recomendado "leer detenidamente las condiciones de esta cancelación, saber si hay un plazo límite y conservar una prueba de que se ha ofrecido esta posibilidad y bajo qué condiciones".



Si no se ha contratado la posibilidad de cancelación gratuita, las consecuencias de anular "dependen de la naturaleza del contrato". "Si se ha contratado un viaje organizado, la ley en España establece unas penalizaciones máximas, desde el 5% al 25% del coste del viaje, en función de la antelación con que se comunique que se anule el viaje.Sin embargo, en los vuelos o reservas de hoteles por separado, tendrá que acudir a las condiciones de contratación", ha explicado.



Otras veces se suele determinar una penalización, que suele ser un porcentaje del coste total. Por este motivo, Irache ha remarcado que "es muy importante leer detenidamente y conservar todas las condiciones de una contratación" así como "ir guardando 'pantallazos' de los distintos pasos que se realizan cuando se reserva por internet".



En principio, no se puede aplicar penalización si el viaje se ha anulado por "causas de fuerza mayor, circunstancias anormales e imprevisibles, como una lesión o enfermedad de gravedad que impida viajar", ha detallado la asociación.



Irache ha considerado "fundamental que en las reservas se concreten todos los datos precisos del vuelo o del hotel". "En los vuelos, siempre debe constar de forma clara, como mínimo, la identificación de todos los pasajeros del vuelo, la compañía aérea, el origen y destino del vuelo, con fecha y hora exacta y el precio total", ha precisado.



"En el alojamiento, el nombre del establecimiento, fecha y hora en que comienza la reserva, hasta cuándo dura y el precio total", ha añadido. También es importante que se especifique las características del alojamiento reservado "de la forma más precisa posible y, si se puede, acompañado de fotografías".



Sobre los seguros de viaje, Irache ha indicado que su contratación "no es obligatoria, pese a que es muy frecuente que lo incluyan en el paquete vacacional, en el vuelo o en la reserva hotelera". Generalmente, estas pólizas cubren la anulación del viaje, sin embargo, "en ocasiones tienen muchas exclusiones o cubren pocos supuestos que no estén contemplados por la propia normativa", ha advertido la asociación que ha aconsejado que "antes de contratarlo, exija la póliza y lea las condiciones para saber qué coberturas le ofrece".

