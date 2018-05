Actualizada 13/05/2018 a las 13:15

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha asegurado que, en las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2019, "el voto eficaz y estratégico va a ser el voto a UPN" y ha insistido en que "ningún constitucionalista se puede quedar en casa".



En su intervención en la asamblea general de afiliados de la formación regionalista, que se ha celebrado este domingo en el Hotel Iruña Park de Pamplona, Esparza ha destacado que los próximos comicios serán "trascendentales para Navarra" y ha advertido de que "de consolidarse el nacionalismo una legislatura más, los partidos que le apoyan no van a dudar en adoptar las decisiones que no han podido adoptar bien porque no les ha dado tiempo o bien porque no se han atrevido".



"Basta con darles cuatro años más para que el verdadero cambio, que no es otro que la anexión a Euskadi, esté cada vez más próximo a ser una realidad y sea mas difícil echarlo atrás", ha aseverado.



Por este motivo, ha señalado que los ciudadanos "deberán meditar muy bien qué hacen con su voto" y elegir "qué modelo de sociedad quieren, si quieren que el nacionalismo vasco siga marcando las directrices de esta comunidad". "El tema es serio", ha insistido Esparza, que ha afirmado que "Navarra se está jugando mucho" entre "seguir siendo una comunidad foral diferenciada dentro de España y Europa" o "una provincia más dentro de Euskadi". "Navarra se está jugando su estatus, su identidad", ha remarcado.



Al respecto, ha censurado que el PNV haya propuesto "que en el nuevo Estatuto vasco se incluya a Navarra dentro de esa entelequia que llaman Euskal Herría" y plantee "el euskera como elemento para la construcción nacional". "Algo que se esta repitiendo cada vez más esta legislatura", ha asegurado el regionalista que añadido que "estamos diciendo la verdad" frente a "los que dicen que alimentamos el miedo".



Por otro lado, Javier Esparza ha indicado que "sorprende las declaraciones del PSN en relación con el nacionalismo de Geroa Bai y el PNV". Se ha referido así a las declaraciones de las secretaria general de los socialistas navarros, María Chivite, en las que afirmaba que "no le va a dar la presidencia del gobierno a UPN". "Está en su derecho pero nos cuesta entender los razonamientos", ha continuado regionalista que ha criticado que "para el PSN, Geroa Bai un día es de derechas y otro de izquierdas". "No quiere un gobierno nacionalista pero si le dan los votos no descarta pactar con Geroa Bai", ha reprochado.



"El PSN debe saber que pactar con el nacionalismo vasco nunca ha sido gratis y no lo va a ser en el futuro, tendrá que ceder en temas identitarios", ha advertido Esparza que se ha preguntado "en qué va a ceder". "¿Está de acuerdo con que el Gobierno de Navarra no firme un convenio con el Gobierno de España para el TAV, les parece bien la paralización del Canal de Navarra, la subida de impuestos y la imposición del euskera?", se ha preguntado.



Esparza se ha mostrado convencido de que UPN "va a volver a ser la primera fuerza de esta comunidad y el PSN la tercera o quinta fuerza" en los comicios de 2019. Por eso, ha señalado que el PSN "tendrá que decidir entre un gobierno con PNV ,con Bildu y Podemos, es decir nacionalismo y populismo, o apostar por un gobierno liderado por el partido más votado llegando a acuerdos con partidos constitucionalistas por el bien de Navarra". "UPN no va a pactar con el nacionalismo vasco, ni Geroa Bai ni EH Bildu", ha subrayado.



Al respecto, ha asegurado que el que viene va a ser "un año fundamental y los ciudadanos tienen que pensar cual va a ser su voto: un voto para un gobierno nacionalista o un gobierno sin presencia del nacionalismo". Esta última opción, ha destacado, "es la única alternativa real, un gobierno liderado por UPN, y cuanto más fuerte sea nuestro resultado mejor, porque tenderemos más legitimidad frente a los que quieren pactar con el nacionalismo".



El presidente de UPN ha resaltado que "la maquinaria" de su partido "está en marcha para liderar este gobierno" y "recuperar la posición que ocupaba Navarra antes de la crisis". "Porque la verdad es que no estamos avanzando, estamos retrocediendo", ha indicado en referencia al Barómetro Sanitario que coloca a Navarra en el 7º lugar; "y todo ello pagando más impuestos", ha criticado.



En la misma línea, Esparza ha asegurado que "estamos renovando, conformando equipos en diferentes localidades, para actualizar ideas, para construir esa Navarra mejor entre todos, sin renunciar a nuestros valores: justicia social, solidaridad, igualdad de oportunidades, libertades y respeto". Unos valores, ha continuado, "que no son los del cuatripartito" que "está atentando contra la igualdad de oportunidades de los navarros para optar a una plaza en la administración".



Asimismo, ha lamentado que hay localidades en la Comunidad foral "donde no podemos presentar listas o hay que presentarlas con personas que no son de esa localidad porque hay miedo, no hay libertad, y todo eso tiene que cambiar". "No podemos dejar a nuestros hijos y nietos una Navarra así", ha reivindicado.



Javier Esparza ha finalizado su intervención afirmando que el próximo año va a ser "duro pero esperanzador, porque con ilusión y con trabajo le vamos a dar la vuelta al gobierno nacionalista". Así, ha asegurado que está preparado para impulsar "un proyecto ganador, no para Javier Esparza o UPN, sino para Navarra".

