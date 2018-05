La oposición critica “falta de voluntad” de Solana en la historia del terrorismo

Actualizada 09/05/2018 a las 07:06

UPN, PSN y PP criticaron este martes a la consejera de Educación, María Solana, por lo que consideran “falta de voluntad política” para poner en marcha en Navarra la unidad didáctica sobre la historia del terrorismo del Ministerio de Educación. La consejera argumentó que el Ejecutivo central no les había remitido información.



“Es curioso que sea el PP quien pida que fijemos posición sobre materiales y contenidos acerca de la unidad cuando el Gobierno central todavía no nos ha remitido”. No obstante, añadió que no desisten y confían en “conocer de primera mano la unidad didáctica de historia del terrorismo y programa de testimonio de víctimas”. Solana subrayó que “la promoción de la paz y de la convivencia es una apuesta estratégica del Gobierno de Navarra, lo es desde el momento en que se conforma la Dirección General de Paz y Convivencia, una estructura necesaria para trabajar en condiciones y realizar un trabajo completo”.



La consejera destacó que entre tanto Navarra tiene sus propias iniciativas, como un programa de víctimas educadoras, y además está impulsado en los centros acciones que tienen como objetivo concienciar en un cultura de paz basada en la dignidad humana, la protección de los derechos humanos y la prevención de la violencia. Un conjunto de medidas “para la paz y la convivencia” que supone “un salto cualitativo importante” en comparación con el pasado y que “busca universalizar contenidos y estrategias” en defensa de “la no violencia, la tolerancia, la democracia y la promoción de los derechos humanos”, y a las que se podría incorporar la iniciativa del Gobierno central “si podemos conjugar”, indicó.



LA OPINIÓN DE LOS GRUPOS

El parlamentario del PP Javier García manifestó que son “sorprendentes” las palabras de la consejera “cuando toda la documentación está en la web del Ministerio de Educación”. Y consideró que hay “poca o nula voluntad del Gobierno de Navarra de poner en marcha la unidad didáctica” del Ejecutivo central y “de hablar de ETA en nuestra Comunidad”. “Su Gobierno es experto en hablar de equidistancias”, censuró.



Desde UPN, Alberto Catalán, que se acercó a entregarle a la consejera la unidad didáctica, indicó que no podían creer “que no hayan analizado la unidad, lo que sería incomprensible e injustificable”. “Es decepcionante la excusa que ha puesto al hablar de esto”, dijo, para criticar que es “preocupante” la actitud de la consejera en “el tema que nos ocupa”.



El socialista Carlos Gimeno preguntó a la consejera “si está satisfecha trasladando la responsabilidad al Gobierno de España” y se preguntó “por qué no se ha hecho esto antes en Navarra, ¿por su relación con las víctimas o por EH Bildu?”. “Navarra tenía que haber puesto en marcha esto hace mucho tiempo”, expuso, para indicar que ya se viene haciendo en la CAV. “Nos gustaría que demostraran voluntad política, que no han mostrado ninguna”, subrayó.



La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu indicó que la petición de comparecencia tenía como objetivo “volver a repetir, a ver si cuela, que se busca blanquear la historia de ETA”. La representante de Bildu Miren Aranoa manifestó que “en Navarra hay 42 asesinados por ETA, 3.542 fusilados por la derecha franquista, víctimas de GAL o de la violencia policial”, para señalar que “no hay muertes de primera y de segunda”. Tere Sáez, de Podemos, dijo que están a favor de que “la parte del terrorismo de ETA se estudie en los centros educativos”. Y José Miguel Nuin, de I-E, señaló que valoran “positivamente” el trabajo del Gobierno de Navarra en esta materia.

