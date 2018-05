Actualizada 09/05/2018 a las 10:26

El exdirector general de Caja Navarra Enrique Goñi ha afirmado que "un buen número de las principales prejubilaciones en términos económicos" que se produjeron en la entidad se debieron a la "catastrófica integración que se produjo de la Caja Municipal de Pamplona en Caja Navarra".



Enrique Goñi, que comparece este miércoles nuevamente en el Parlamento foral en la comisión de investigación sobre Caja Navarra, ha abordado, a preguntas de EH Bildu, las prejubilaciones que se realizaron en la entidad.



Según Goñi, "un bueno número de las prejubilaciones nació por la catastrófica integración que se produjo de la Caja Municipal en Caja Navarra, catastrófica en términos de asunción de integración y asunción de una sola cultura de personal, catastrófica por lo que significó que el personal de Caja Municipal, principalmente el de dirección, acabó como juguetes rotos".



"Pregúntele a López Merino -exdirector de Caja Municipal- a ver si estuvo o no sin terminal en su mesa durante semanas o meses, sin cometidos específicos, sin ser convocado a órganos de dirección, pregúntele a él y a muchos otros", ha señalado Enrique Goñi a Adolfo Araiz.



"Cuando yo llegué me encontré casi en algunos casos una situación de auténtico gulag laboral. Pregúntele al señor López Merino, al exdirector de Recursos Humanos de la Caja Municipal, y eso no tenía que ver con el personal de Caja Navarra, tenía que ver con la política de dirección que practicó el señor Riezu -exdirector de CAN-, que fue de ignorancia total, cuando no de humillación laboral", ha señalado.



Enrique Goñi ha señalado que "de ahí salieron unas cuantas de las mayores prejubilaciones, porque había gente que estaba tan herida, que había sufrido tanto, que no quería más que marcharse a casa". Además, ha cuestionado "lo mal que se hizo esa integración, con qué desdén, con qué descuido y con qué consecuencias".

